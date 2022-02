Amputan ambas piernas a joven modelo por complicaciones con el Covid

01 FEB – FLORIDA- Sus amigos y familiares saben que la vida de Claire cambió y que tendrá un largo camino por delante para recuperarse. Estaba doblemente vacunada.

Familiares y amigos de una joven de Saint Petersburg piden ayuda para sacar adelante una dura situación.

Y es que Claire Bridges, de 20 años de edad y que ha recibido sus dosis correspondientes de la vacuna contra el coronavirus, lucha por su vida después de que recientemente contrajo covid-19. Ella fue internada en un hospital el pasado 16 de enero y actualmente recibe soporte vital.

Un reporte de 8 On Your Side informa que Claire nació con una afección cardíaca grave y se sometía a chequeos regulares, pero vivía una vida relativamente normal.

El 16 de enero fue ingresada a una UCI en el Hospital General de Tampa con dolor intenso en las piernas y covid-19. Pero su salud se deterioró cuando su corazón y otros órganos se vieron afectados. A Claire le diagnosticaron miocarditis por covid, neumonía leve, entre otras complicaciones.

La joven tuvo que ser reanimada en días pasados porque su corazón se detuvo y fue sometida también a una diálisis porque sus riñones estaban fallando.

«Ella ha pasado por mucho con esto. Las últimas dos semanas se han sentido como dos meses», afirmó su padre Wayne a KHOU.

Luego de someterse a todo esto, la presión de la sangre en sus piernas se acumuló lo que impidió el flujo normal, ocasionando un daño grave por lo que los médicos decidieron que había que amputarlas.

«Cuando llegó el momento de informarle que había perdido las piernas, el médico lo manejó maravillosamente, pero no ocultó nada», escribió su padre en Facebook.

Sin embargo, sus amigos dicen que cuando se enteró, no reaccionó como todos pensaban que lo haría.

“Dijo que quería piernas biónicas, y así es como Claire es una luz brillante y positiva”, dijo Heather Valdés.

Los amigos describen a Bridges como alguien llena de vida, alguien que hace sonreír a todos e ilumina una habitación. “Ella es la persona que te emociona”, dijo Caprice Alfred. “Ella siempre está feliz”.

Su familia inició dos GoFundMe a principios de esta semana Care for Claire y Help for Claire. Los amigos dicen que el apoyo hasta ahora es abrumador. “Mi corazón creció cuando vi cuántas personas se unieron hasta ahora”, dijo Vanessa Rodríguez.

Sus amigos y familiares saben que la vida de Claire cambiará y que tendrá un largo camino por delante para recuperarse y seguir su carrera como modelo, pero están tratando de hacer todo lo posible para que ella no tenga nada de qué preocuparse cuando regrese a casa.-

Fte: Univision y otras