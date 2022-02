Anuncian que este miércoles no funcionará el tren Sarmiento por una protesta

15 FEB – Ayer lunes, el Secretario General del gremio de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, publicó a través de su Twitter una solicitada en la que anunció un paro por 24 horas del Tren Sarmiento, medio de transporte por el que se movilizan alrededor de 150 mil personas por día.

«Por la salud de la familia ferroviaria y usuarios«, encabezó el comunicado en el que explicó que harán una huelga el próximo miércoles. La medida es en reclamo por el cambio en los protocolos de covid-19, que a partir de ahora excluyen el aislamiento por contacto estrecho de los trabajadores.

La salud de los trabajadores no se negocia. pic.twitter.com/BxSatWtOzG — Rubén Dario Sobrero (@PolloSobrero) February 15, 2022

“Desde el cuerpo de delegados y la comisión ejecutiva de la Unión Ferroviaria del Ferrocarril Sarmiento queremos comunicar que venimos exigiendo a la empresa el sostenimiento de los protocolos COVID aún vigente acorde al último decreto presidencial. Lamentablemente la empresa se ha mostrado inflexible ante nuestros reclamos y ha desconocido los aislamientos de nuestros compañeros y compañeras”, explicó.

Por qué habrá un paro en el Tren Sarmiento

Por lo que dejó entrever el escrito, lo que precipitó esta decisión fue que les aplicaron importantes descuentos a los trabajadores. «Trenes Argentinos se ha empecinado en exponer la salud de todos los trabajadores tomando la determinación repudiable contra quienes fueron contactos estrechos, castigandolos con descuentos de los días de aislamiento, generando así la vulneración a los protocolos vigentes y un ataque importante al bolsillo de los trabajadores«.

Desde el Sindicato, señalaron que los empresarios tomaron esta decisión para que los empleados no falten. «Se pretende disciplinar por la fuerza que no haya más protocolo de resguardo, como pretenden la Unión Industrial Argentina y el empresariado en su conjunto. Y de esta manera que sean los trabajadores y sus familias los que pongan el pecho al virus cuando todavía no solo se multiplican los casos, sino que no han llegado los días más críticos por el clima. Los trabajadores no estamos dispuestos a ser pisoteados de tal manera”.

Pese al anuncio de la medida de fuerza, resaltaron que la idea es conseguir un acuerdo antes del miércoles. «Los camioneros están reclamando que las ART continúen haciéndose cargo de las y los trabajadores que contraen la enfermedad en el ámbito laboral. Esperamos que recapaciten y podamos resolver este conflicto en la mesa de trabajo y para, el día miércoles, seguir brindando el servicio de un medio de transporte que traslada a varios miles de trabajadores”.-

Infocom.ar