Asalto al banco: emotivo homenaje a dos años del crimen de Germán Chávez

01 FEB – Los padres de la víctima, asesinada el 31 de enero de 2020, encabezaron ayer una conmemoración en la sucursal. Sigue prófugo Alberto Manuel Freijo (39 años), indicado como el asesino: ofrecen una recompensa de $ 5 millones.

A dos años de la muerte de Mario Germán Chavez Torrez, el cajero asesinado el 31 de enero de 2020 en el asalto al Banco Nación de Isidro Casanova, Rinaldo y Trinidad, los padres de la víctima de 31 años, encabezaron un emotivo homenaje en la puerta de la sede bancaria, ubicada en sobre la calle Roma al 3.200 de dicha localidad de La Matanza, en el Conurbano.

También participaron de la conmemoración compañeros y compañeras de Germán, otros familiares, dirigentes sindicales del gremio La Bancaria y distintos funcionarios del Banco Central de la República Argentina, quienes pidieron Justicia para que el crimen no quede impune y reclamaron la detención del asesino, que se encuentra prófugo.

«Volver al banco es una sensación horrible», expresó la madre de Chávez, que hace dos años se enteró de la muerte de su hijo por el llamado de un periodista. Y recordó: «Nadie me avisó nada. Vino mi sobrina, me subió al auto y nos fuimos. Pero no entendía ni a dónde iba ni para qué».

Por otro lado, se mostró agradecida por los gestos que mantienen el nombre de su hijo presente, aunque remarcó el pedido de Justicia: «Me queda la tranquilidad de que van a seguir haciendo los homenajes anuales para recordarlo. El año pasado habían prometido ponerle su nombre a la sucursal y lo cumplieron. Ahora vamos porque haya Justicia, aunque ya nada me va a devolver a mí hijo».

La víctima, Mario Germán Chavez Torrez, asesinado el 31 de enero de 2020 en el asalto al Banco Nación de Isidro Casanova.

«No vamos a saber nunca cómo se vive siendo abuelos. Era un tipo trabajador al que le costaba estudiar, pero que buscaba empleos extra para solventar los gastos que le gustaba hacer, como viajar», señaló.

También estuvieron presentes algunos de los trabajadores del Banco Nación de Isidro Casanova que estuvieron presentes el día de la tragedia y que continúan sin regresar a la sucursal. «La delegada, una cajera y otro cajero vieron morir a mi hijo y no pueden superar el trauma. No pueden olvidarse de lo que pasó», aseguró Trinidad.

El juicio contra los integrantes de la banda detenida comenzará el próximo 2 de junio y se llevará a cabo en el Tribunal Oral Criminal Federal N° 3 de San Martín. Aún falta la aparición del prófugo más buscado de la Argentina: Alberto Manuel Freijo, de 39 años, por quien se ofrecen 5 millones de pesos de recompensa para el que aporte datos.-

