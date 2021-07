Atención: detectan nueva estafa a través de Whatsapp

04 JUL – Una nueva modalidad de “El cuento del tío” digital comenzó a visibilizarse con mayor frecuencia en las últimas semanas a través de WhatsApp , una herramienta muy elegida por los ciberdelincuentes para cometer todo tipo de estafas .

Consiste en un nuevo engaño para que las víctimas les depositen su dinero en una cuenta bancaria a través de la circunstancia de peligro de un familiar . Así lo logran con una planificada estrategia de seguimiento de perfiles abiertos en Facebook y su posterior contacto en WhatsApp.

Otra forma de hacerlo acceder a cuentas en redes sociales o Gmail , si es que tenemos una contraseña débil o fuimos víctimas de phishing, y así robar la lista de contactos.

Una vez obtenida toda esta información, los delincuentes simulan ser amigos o familiares, con su nombre de pila o apodos con los que los tenemos agendados .

¿Cómo es esta nueva modalidad de “El cuento del tío”?

La estafa comienza con un mensaje de WhatsApp o privado a través de Facebook que simula ser un conocido o familiar al copiar su nombre, apellido y foto de perfil. El mensaje puede ser parecido al siguiente:

“¡¡URGENTE !! NECESITO CAMBIAR DOLARES, POR FAVOR, TUVIMOS UN ACCIDENTE, ESTAMOS DESESPERADOS, SOLO TENGO DOLARES, ESTAMOS EN LA RUTA, PERDI MI CARTERA, TENGO 1.000 DOLARES QUE LLEVABA EN EL BOLSILLO DEL PANTALON, ACABO DE COMPRARAGO A TRAJETA ESCRIBA UN TELEFONO QUE ME PRESTARON, ME PODÉS CAMBIAR LOS MIL DOLARES, TRANSFERIME A LA CUENTA xxxx-xxxxxx QUE ACA UNA SEÑORA ME LA SACA POR CAJERO Y ME LA DA, YO EL LUNES TE ALCANZO LOS DOLARES ” .

Así son los mensajes con los estafadores contactan a sus víctimas (Gentileza TN Tecno).

Con la presión de la urgencia, l os delincuentes convencerán a la víctima de transferir cuanto antes el dinero, sin tiempo para analizar lo qué ocurre. Tampoco les atenderán el teléfono cuando ellos intenten llamarlos, por lo que provocarán un clima de nerviosismo y presión.

La mayoría de las víctimas tienen más de 40 años , con estabilidad económica, según pueden establecer por sus perfiles en redes sociales, explicaron expertos en ciberseguridad.

Además, estas estafas son concretas en la noche o primeras horas de la madrugada , lo que dificulta aún más poder contactarse con los verdaderos familiares o amigos.

¿Cómo evitar estafas por Internet?

Evitá enviar dinero a conocidos y amigos sin antes comprobar que son realmente ellos .

. Revisá las características del mensaje : ¿Esta persona escribe así habitualmente ?, en caso de no ser así, es probable que sea una estafa por WhatsApp.

: ¿Esta persona escribe así habitualmente ?, en caso de no ser así, es probable que sea una estafa por WhatsApp. Intentá llamar al número de la persona que te pide dinero . Si no te atiende, es probable que el estafador esté tratando de presionarte. Probá llamando al antiguo número de ese conocido o escribile por otro medio , como correo electrónico o mensaje de texto.

. Si no te atiende, es probable que el estafador esté tratando de presionarte. , como correo electrónico o mensaje de texto. Otra alternativa es preguntarte al ciberdelincuente un dato que sólo tu amigo o familiar pueda conocer .

No dejes que le estafador te ponga nervioso, siempre tomate un minuto para pensar y mantener la calma .

. Asegurá tu casilla / buzón de voz con un código personalizado que sólo conozcas.

Configurá la autenticación de dos pasos en WhatsApp para que la aplicación solicite el código de seis dígitos que pusiste así como la verificación que te envíen cuando sea instalado en otro dispositivo. Esto dificultará el robo de tu cuenta.–

Infocom.ar, con información de TN Tecno