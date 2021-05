ATENCIÓN: estas son las actividades que se mantienen con las nuevas medidas

21 MAY 19:20 – Seguirán las consultas médicas y la atención en los bancos y la Anses con turno previo. Por otro lado, las actividades comerciales permitidas son para las industrias que se vinculen con la exportación, aparte de las alimenticias, y los comercios con venta remota y take away.

El Gobierno nacional aseguró la continuidad de las consultas médicas y la atención en los bancos y la Anses con turno previo, a través del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que fijas restricciones hasta el 30 de este mes por la pandemia del coronavirus.

Las consultas y los trámites

Las consultas médicas con turno se mantienen porque es necesario que haya un “equilibrio importante en temas de salud”, dijo una fuente del Gobierno nacional en Casa Rosada.

“No queremos que se agudicen otros problemas de salud”, apuntó el vocero consultado por Télam.

Comercios e industria

Las actividades comerciales permitidas son para las industrias que se vinculen con la exportación, aparte de las alimenticias, y los comercios con venta remota y take away.

“No podríamos aceptar el paseo mirando vidrieras, va a estar todo cerrado”, advirtió la fuente, que señaló que la gente debe “permanecer en domicilios” o salir a lugares de “cercanía” para recreación, como los espacios públicos, pero no en forma grupal.

“Tomamos la experiencia del año pasado para privilegiar el cumplimiento efectivo y el control”, indicó el informante, y graficó que el Gobierno nacional “no puede ingresar a un comercio o restaurant” para hacer verificaciones, por lo que se necesita el “compromiso pleno” de las jurisdicciones, algo que ya garantizaron los gobiernos locales.

Permisos para circular

Las excepciones a la circulación serán para aquellos que tengan permiso de utilizar el transporte públicos y también para quienes las hayan solicitado, adelantó el vocero gubernamental, quien conformó que el DNU que se conocerá “primero prorroga el anterior y luego agregará las nuevas medidas”.

En cuanto a las ayudas económicas para paliar las dificultades que provoca la pandemia, otra fuente del Gobierno señaló que el aumento en la Tarjeta Alimentar implica que se llegará a casi 3,9 millones de niños, y explicó que los otorgados en esta nueva etapa “son ingresos que se sostienen en el tiempo”.-

Habrá que volver a tramitar los permisos circulación “no esenciales”

Los permisos de circulación de actividades esenciales “permanecerán activos” y no será necesario volver a tramitarlos, mientras que las autorizaciones no esenciales “se darán de baja” la noche del viernes y habrá que volver a gestionarlas con algunas limitaciones por las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno nacional para mitigar la pandemia de coronavirus.

Fuentes de la Secretaría de Innovación Pública indicaron además que las personas que tengan que movilizarse para darse la vacuna contra el coronavirus o la antigripal, y deban hacerlo más allá de las inmediaciones de su domicilio, deberán tramitar el permiso.

“Esta noche se dan de baja seis millones de permisos de trabajadores no esenciales, y deberán volver a tramitarlos con las limitaciones que hay por el nuevo decreto que establece nuevas restricciones por nueve días; mientras que los trabajadores esenciales (unos 9 millones) no deberán hacer ningún trámite extra”, explicó a Télam la titular de la secretaría de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm.

De acuerdo con la información emitida por el Gobierno, los permisos esenciales quedan activos y no es necesario volver a tramitarlos, aunque “si se deberán actualizar cada 48 horas la información de autodiagnóstico, como hasta ahora”.

En el caso de los permisos de actividades no esenciales “se darán de baja esta misma noche” y hay que “volver a tramitarlos” en argentina.gob.ar/circular.

También incluye a los permisos especiales de 24 y 48 horas y los de escolaridad presencial, que cuando sean necesarios habrá que volver a solicitarlos.

“En tanto, los permisos de vacaciones se darán de baja y no se podrán volver a tramitar, al menos mientras dure el tiempo establecido en el nuevo decreto”, explicó la funcionaria.

Transporte público

Respecto del transporte público, “está reservado para quienes cumplen tareas esenciales” y pueden consultar cuáles son en https://argentina.gob.ar/circular/actividades-permitidas.

Por otra parte, se explicó que los permisos no se editan, y si al hacerlos se comete algún error o es preciso actualizar la información, habrá que volver a tramitarlo.

Si una persona esencial no incluyó la tarjeta SUBE en el permiso, debe volver a tramitarlo con el número de tarjeta para poder utilizar el transporte.

Si ya se cuenta con un permiso de circulación, se puede ver y mostrar en la App Cuidar, Mi Argentina, descargarlo en la web e imprimirlo.

“Ninguna app es obligatoria, pero los permisos para circular sí”, agregó la información oficial, que además reiteró que para hacer el tramite es necesaria la última versión de DNI.

Las consultas sobre DNI y nro. de trámite del DNI se pueden hacer en @renaper_ar.

En caso de dudas sobre los Certificados de Circulación, se puede escribir con el #permisos o a la Mesa de Ayuda: bit.ly/MesaDeAyuda-CUHC.

INFOCOM.AR con información de Agencia Télam