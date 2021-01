BERISSO: ESTE GOBIERNO NO TIENE PERSPECTIVAS NI EN LO POLÍTICO NI EN LO SANITARIO

El diputado nacional y referente matancero de Juntos por el Cambio, Hernán Berisso, criticó duramente al Presidente Alberto Fernández al sostener que lleva adelante “un Gobierno de mucha improvisación”

“Nos hubiese gustado que haya un buen ejercicio de poder, pero no hay grandes perspectivas desde lo político y no vemos grandes cambios desde lo sanitario”, planteó el legislador nacional. Sobre el primero de los ejes, Berisso resaltó que “estamos ante un Gobierno que no sabe si hacer o no las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias” y eso genera “mucha incertidumbre”.

A su vez, señaló que el Frente de Todos sufre “claras diferencias internas, en todos los ámbitos” y puso como ejemplo las contradicciones que generóven el interior del armado provincial las intenciones de Máximo Kirchner de conducir los destinos del partido a nivel bonaerense.

Asimismo, el dirigente opositor con incidencia en La Matanza, cuestionó el desempeño del intendente Fernando Espinoza y señaló la disconformidad de distintos sectores sobre su gestión. “Se ve en el distrito con los municipales y con otros sectores que están muy descontentos con la gestión de Espinoza”.

En cuanto al aspecto sanitario, Berisso insistió que “es un gobierno de mucha improvisación” que “apela a la épica” pero construye “un relato”. “Está bárbaro el relato de Víctor Hugo con el avión despegando, pero sería mejor que la vacuna sea algo concreto porque superar la pandemia depende de ello”, disparó.

Por último, cuestionó al ministro de Salud, Ginés González García, y le pidió explicaciones por sus promesas que indicaban que “el 15 de enero íbamos a tener diez millones de vacunados”. “Somos varios los diputados los que pedimos que venga al Congreso a dar explicaciones porque no estamos en contra de la vacuna y no estamos en contra del Gobierno, solo queremos que a la población se le diga la verdad”, concluyó.

Cabe destacar que la oposición rechazó asistir a una reunión privada con el titular de la cartera de Salud para discutir el proceso de vacunación y el plan sanitario frente a la pandemia. Por lo tanto, Ginés irá al Congreso esta semana y brindará los detalles del operativo frente a la Comisión de Salud de la Cámara baja.