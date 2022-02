Carlitos Tevez desmintió el robo: “El intento de robo existió y hubo tiroteo pero no tuve nada que ver”

23 FEB – La versión había surgido desde el lado de la Policía que hablaba de que Tevez había estado involucrado en un intento de robo, donde se decía que su custodia se había tiroteado con los atracadores y todo había terminado con un muerto en las inmediaciones de Fuerte Apache. Carlitos aseguró que no tuvo nada que ver con lo sucedido y que no tiene custodia.

“Ayer se jugó a la pelota con la familia y amigos como todos los martes”, aseguró Diego, su hermano, cuando comenzó a escuchar estas versiones, que involucraban a un Mercedes Benz que circulaba por la zona (ver → acá).

Lo real es que el intento de robo al auto de lujo sucedió, y hubo un tiroteo con una custodia, pero el mismo Tevez se encargó de aclarar que nada tuvo que ver con este hecho policial.

«Tengo la necesidad de decir que mi barrio sigue siendo mi casa y todos los videos que están pasando… hay un muerto, una familia que está dolida, pero yo no tengo nada que ver. Dejo en claro todas las cosas, un saludo para todos, la gente que me está escribiendo que está preocupada por mi familia sepan que estoy bien, a mi barrio lo cuido y trato de protegerlo de todas las boludeces que se hablan», expresó Carlitos en un vivo de Instagram, donde prendió la cámara para aclarar que no tuvo nada que ver con lo sucedido.

Tevez con sus hermanos en Fuerte Apache.

El Apache, que apareció en el Instagram Live con una camiseta del Corinthians, de paso detalló que no tiene ningún tipo de custodia y que va muy seguido a su barrio de origen. «Yo no ando con custodia, con nada, menos en mi barrio, mi casa, están hablando cosas que no se deben. Voy siempre a jugar a la pelota con amigos, entro como si fuese mi casa, siempre me siento igual», expresó.

