Caso Tahiel: SUTEBA emitió un comunicado y fue repudiado por los familiares del nene accidentado

31 OCT – Fuerte rechazo generó un comunicado de SUTEBA MATANZA, por parte de los familiares del nene que resultó quemado.

En las últimas horas, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) publicó un comunicado en su página de Facebook, sobre el accidente ocurrido (ver acá) en la Feria de Ciencias, en el cual resultó gravemente afectado el menor Tahiel Astrada de 13 años, con el 14% de su cuerpo quemado.

El mismo permanece internado en el Instituto del quemado en recuperación tras las graves quemaduras sufridas en rostro, manos, brazos y cuerpo.

Por este medio, reproducimos el mencionado comunicado y posteriormente la respuesta de parte de los familiares del menor:

El mensaje de SUTEBA Matanza:

*SOBRE EL ACCIDENTE EN PLAZA-CIENCIA DE LAFERRERE* / «El miércoles 20 de octubre, en el marco de una exposición sobre Robótica convocada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de La Matanza (Plaza-Ciencia en la plaza de Laferrere), a la que asistieron varias escuelas por invitación insistente de la Jefatura de Inspección y la misma CyT, los estudiantes y docentes de la ES 24 fueron las víctimas de un accidente producido en el stand que estaban visitando. El grave episodio dejó el saldo de un alumno con serias quemaduras que permanece internado, varios con heridas leves, y 4 docentes heridos con quemaduras. Fueron lxs docentxs los que asistieron de inmediato a los alumnos, y realizaron con premura todas las acciones correspondientes, acompañando permanentemente desde los primeros auxilios al llamado a la ambulancia, y el traslado al hospital, ante la falta de previsión de los organizadores municipales, quienes tampoco informaron con veracidad la características de las actividades que iban a promover, ya que lo anunciado eran charlas. Mientras las autoridades del Municipio y de su secretaría de Ciencia y Tecnología siguen sin expedirse ni emitir comunicado alguno informando lo ocurrido, siendo los responsables de velar por una organización segura de los eventos que convocan, la comunidad se encuentra sin una explicación oficial sobre lo acontecido, y naturalmente se dirigen a reclamarlas a la escuela. Las autoridades educativas hasta el momento no han emitido comunicado oficial dirigido a las familias, lo que acrecienta el malestar.Hay que dejar en claro que la totalidad de lxs trabajadores de la educación del establecimiento (directivos, docentes, auxiliares) no tienen responsabilidad en lo ocurrido, que actuaron de acuerdo a las normas y con profesionalismo, y son también víctimas del accidente, teniendo una profunda preocupación por la situación de los estudiantes. Reclamamos a las autoridades municipales que esclarezcan el episodio, asuman las responsabilidades y tareas que les corresponden, y asistan a las familias.A las autoridades de la DGCyE y de Jefatura les reclamamos las medidas adecuadas para abordar la problemática que ha impactado sobre la escuela, informando con precisión a las familias, y proveyendo a lxs docentes de las herramientas para atravesar la situación, que la experiencia en otros casos ya demostró que no es intentar hacer funcionar la escuela con “normalidad”.De conjunto se desprende que las insistentes convocatorias a eventos organizados por el municipio, a los que desde las autoridades educativas se insiste en que las escuelas concurran, deben suspenderse hasta que se verifique que están dadas las adecuadas condiciones para su desarrollo, sin presiones de ningún tipo sobre directivos y docentes. Desde Suteba Matanza acompañamos los deseos de pronta recuperación del alumno, y apoyamos a los docentes y la comunidad en este momento complejo, estando a disposición de las necesidades que surjan. *CONSEJO EJECUTIVO SECCIONAL* *SUTEBA MATANZA* *Conducción Multicolor* 22/10/2021»

La respuesta de la familia:

Gabyta Tahiel Ambar Terrazas «Los padres y familiares de los alumnos accidentados en la plaza ciencia de Gregorio de laferrere, rechazamos, repudiamos y negamos de forma total lo relatado en este comunicado. Los principales responsables de esta tragedia, son los directivos y docentes que eran los encargados de velar por nuestros hijos.Ante los relatos de los mismos chicos, sabemos que ellos no se encontraban dentro del estand donde ocurrieron los hechos , si asi hubiese sido, no debieron permitir la permanencia de los alumnos a su cargo dentro de dicho stand , ante la existencia de elementos inflamables .En referencia a que hay personal con quemaduras , esas fueron ocasionadas al intentar apagar a tahiel cuando este salió corriendo de dentro de la carpa.La prueba está en que ninguno se quemo por estar dentro del lugar.Cabe aclarar , que nuestro pedido de justicia caerá sobre cada uno de los responsables de cada área del municipio encargado de dicha exposición.El reclamos de castigo y la destitución de sus cargos ,de cada uno de los involucrados, será hasta las últimas CONSECUENCIAS nuestra única meta.Que nunca más haya un Tahiel , que nunca más nuestro tesoro más preciado, al que ponemos en sus manos con absoluta confianza, vuelvan a padecer tragedia alguna.Se hará justicia.!!! #justiciaportahielastrada«

En estas circunstancias, infocom.ar habló con el padre de Tahiel, y nos aseguró que la familia no pretende venganza, sólo persigue justicia y ofrece unos números de cuentas para aquellas personas que deseen ayudarlos, ya que no tienen los suficientes medios económicos como para luchar contra estas fuerzas gigantescas que, por lo actuado, sólo les interesa protegerse y despegarse del caso, utilizando todos los recursos a su alcance para lograrlo.

Cómo ayudar a la familia

Quienes deseen colaborar económicamente con la familia de Tahiel pueden hacerlo por medio de la cuenta de su madre.

Titular: Gabriela Soledad Rodríguez.

CUIT: 27443187818.

N° de Cuenta: CA $ 32190901637639.

Alias: CRIN.PRISA.TEATRO.

CBU: 0110090730009016376397.

N del E: Culpabilidades y responsabilidades parecen no estar suficientemente claras en este caso, aristas jurídicas que deberán ser perfectamente definidas por la Justicia.

Pero en cuanto a la cadena de responsabilidad SI está muy clara. Sin dudas que es amplia, pero comienza con el municipio y sus autoridades, que fue el organizador de la Feria y por lo tanto todo lo que pase dentro, durante o después de ese ámbito, o a consecuencia de él, les compete en responsabilidad, de allí para abajo.

En ese sentido, había una oportunidad única que era preservar la escena del accidente, cosa que NO se hizo por orden del municipio que decidió levantar todo y no dejar que la justicia trabaje, todo lo contrario. Esa sola actitud debería derivar en una causa paralela como mínimo por obstrucción y encubrimiento. Veremos cómo se comporta la justicia en ese aspecto también. Nos comprometemos en apoyo a la familia a seguir el caso bien de cerca.-

Richard | Infocom.ar