Detuvieron a delincuente acusado de robar y gatillar a un familiar del kiosquero asesinado en Ramos Mejía

26 ABR – LA MATANZA – La Policía Bonaerense apresó a un sospechoso por haber participado en el ataque a la consuegra de Roberto Sabo. La desilusión con el país del hijo del kiosquero.

Agentes de la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense detuvieron a uno de los presuntos autores del robo cometido la semana pasada a la consuegra de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado en Ramos Mejía en noviembre de 2021. A la mujer le gatillaron durante el ataque.

Tras una serie de allanamientos ordenados por el fiscal José Luis Maroto, de la UFI Nº13 de La Matanza, se logró detener a un sospechoso de 47 años, identificado como Sergio David Ferreyra.

Ferreyra está señalado por, supuestamente, haber participado en el violento asalto a Marta Juska Leite, la suegra de Nicolás Sabo, uno de los hijos del kiosquero.

El robo ocurrió el 19 de abril pasado, cerca de las 13, apenas a 200 metros de donde asesinaron a Sabo en noviembre pasado: en Avenida de Mayo al 1.000. La consuegra de Sabo bajaba de una camioneta Hyundai Tucson cuando, de repente, fue sorprendida por tres delincuentes, uno de ellos armado. A Marta le gatillaron con un arma.

El detenido Ferreyra acusado del asalto.

Según el relato de la mujer, uno de los tres ladrones llevaba la voz de mando y era el que tenía el arma. Una vez en el interior del vehículo, el ladrón quiso arrebatarle la cartera pero Marta trató de impedirlo. Luego de un forcejeo, el delincuente gatilló el arma.

Finalmente, el delincuente le sustrajo la cartera, el teléfono celular y dinero. Luego, escapó junto a sus dos cómplices que lo aguardaban a bordo de un automóvil.

Según informaron fuentes policiales, la mujer persiguió a los delincuentes a bordo de su camioneta hasta la intersección de las calles Brandsen y Garay, donde los embistió, aunque de igual modo lograron huir.

Tras tareas de campo, la Policía Bonaerense logró identificar el vehículo en el que se desplazaban los tres delincuentes para cometer el robo. Se trata de un Renault 19 bordó.

La imagen del auto que fue utilizado para cometer el robo a Marta Juska Leite

Al seguir los rastros del auto se pudo dar con el domicilio de su titular, ubicado en la localidad de Pontevedra, en el partido de Merlo. La Policía realizó un allanamiento en esa casa y se encontró con el dueño del vehículo, quien sería uno de los tres delincuentes que participó en el intento de robo. Además, el fiscal Maroto ordenó el secuestro del coche.

El sitio Infobae dialogó con Nicolás, el hijo del kiosquero asesinado, quien dio detalles sobre lo sucedido. “Mi suegra se encuentra bien, pero salieron a matar de nuevo. Uno intenta ponerle huevo y dice, vamos a seguir, pero ya no se puede laburar tranquilo. Uno le pone lo mejor por el honor del nombre de mi viejo. Pero te encontrás con estos que directamente salen a matar”, afirmó.

“Hace seis meses que pasó lo de mi viejo y no cambió nada. Me gustaría que los políticos salgan a vivir en la calle, como nosotros. Se nota que le importamos poco… En la cuadra del kiosco hay más presencia policial, pero se ve que no alcanza”, agregó.

Nicolás comentó, además, que la idea de la familia es vender el kiosco, que hoy es atendido por la viuda de Sabo, el padre del kiosquero y sus dos hijos.

Además, el joven advirtió que planea una marcha para el 6 de mayo en la puerta del kiosco para recordar a su padre y que, desde hace unos meses, considera cada vez con más fuerza la posibilidad de abandonar el país y mudarse a vivir en el exterior: “ La idea es irnos, no hay nada que nos ate acá . El pensamiento está más firme que nunca”.-

Infocom.ar, con información de Infobae