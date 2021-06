DIFUNDIR: se conoció una nueva foto del sospechoso de femicidio en Villa Luzuriaga, que continúa prófugo

16 JUN – La Policía sigue buscando a Juan Leonardo Doval (41) por el femicidio de Gloria Dominguez. La hermana llamó por teléfono y dió el dato. Estuvo preso del 2003 al 2019 por violación en la ciudad de Bs As. Las cámaras de seguridad fueron claves y el testimonio del hijo de 5 años.

Intensa búsqueda del único acusado

Los investigadores del crimen de la mujer que fue atacada ayer frente a su hijo de 5 años en el partido bonaerense de La Matanza realizaron este martes un allanamiento en la vivienda del principal sospechoso, donde secuestraron un barbijo y gasas manchados con sangre y un cuchillo que pudo haber sido utilizado en el hecho informaron fuentes policiales.

El procedimiento fue realizado en el marco de la investigación por el asesinato de Gloria Cristina Domínguez Zimmerman (29), en un departamento de un monoblock situado en Triunvirato al 4000, en Villa Luzuriaga, donde vive el sospechoso identificado como Juan Leonardo Doval (41), quien fue reconocido por su propia hermana a través de las imágenes de las cámaras de seguridad.

Duval tiene antecedentes por violación y estuvo 17 años preso

Durante la tarde del martes hubo dos allanamientos de urgencia por el caso, uno en Villa Tesei y otro en La Matanza. De Doval (41 años) se supo que es un hombre en situación de calle. Al parecer a veces paraba en un departamento de un monoblock ubicado en Triunvirato al 4000 (localidad de Los Pinos, La Matanza), donde también vive su hermana y vivirían sus padres. Es la dirección que tiene registrada.

Allí los efectivos encontraron un barbijo con el escudo de River Plate –“similar al del video”, detalla el informe policial– y gasas manchadas con sangre. También un cuchillo que pudo haber sido utilizado en el femicidio.

En el allanamiento, Yohana, la hermana del hombre, manifestó haberlo reconocido al ver el video de las cámaras de seguridad en la televisión. Reveló que su hermano, apodado “Leo”, estuvo preso 17 años.

También declaró que el sospechoso estuvo el día del crimen en la casa y se llevó 20 mil pesos. Antes se cambió la vestimenta. Doval tiene antecedentes por violación, informaron fuentes policiales.

Por la tarde la Policía también estaba en el lugar donde este lunes se encontró el cuerpo de Gloria –semi desnudo, con golpes en la cabeza–: una construcción abandonada donde hace años funcionó un centro terapéutico y hogar para discapacitados, y donde también se cree que Doval a veces dormía. Los policías buscaban el celular de la víctima, que podía ser de importancia para la pesquisa. No trascendió si lo encontraron.

La investigación está a cargo del fiscal Gastón Duplaa, de la UFI especializada en Homicidios de La Matanza.

La hipótesis es que Gloria, de nacionalidad paraguaya, fue engañada a comprar una panchera para el kiosco donde trabajaba. Se presume que Doval usó esa excusa para dirigirse con ella y el niño hasta el predio abandonado. Las cámaras registraron parte de ese trayecto.

El video comenzó a circular en los medios el martes por la mañana. Fue un elemento clave para identificar al sospechoso; muestra el momento previo al femicidio. Gloria deja su lugar de trabajo, el kiosco ubicado en las calles Garibaldi y Centenera, a las 15.45, de la mano de su hijo, y caminan junto al hombre.

Aquella hipótesis se desprende de la declaración de la cuñada de la víctima, Carmen Esmelda Ocampo. Gloria le transmitió por WhatsApp su deseo de adquirir una panchera. Un cliente del kiosco donde trabajaba, que sería Doval, le había ofrecido una a un precio económico.

Gloria fue asesinada a golpes frente a su hijo de cinco años

Dos oficiales de la Comisaría de Los Pinos de la Policía Bonaerense acudieron al llamado de un vecino al 911. El hombre, Luis Bocetto, advertía sobre un chico perdido en medio de la calle. Tras el crimen lo había encontrado y asistido. “El hombre me trajo, era de día, vinimos con mamá. El hombre mató a mamá. La golpeó con un palo“, le dijo el nene, según relató el testigo en declaraciones a la prensa.

Bocetto le preguntó al niño qué le había pasado y él le respondió: “el hombre me dijo que me iba a venir a buscar y no vino más”.

Al pasar las horas y hacerse de noche, salió del lugar “porque tenía miedo”. El testigo dijo al medio Crónica TV que junto a los empleados de un corralón de la zona lo tranquilizaron y lo llevaron a una estación de servicio cercana para llamar a la Policía.

Finalmente, sostuvo que, de acuerdo con el relato del hijo de Gloria, el celular de la víctima se lo llevó el agresor.

El cuerpo fue hallado en medio de escombros y pedazos de mampostería en el edificio donde funcionó el “Centro Educativo Terapéutico Santa Stefanía-Hogar para Discapacitados”. Estaba en el segundo piso. Gloria presentaba signos de haberse defendido.

“A mi mami la mataron”, dijo el hijo de Gloria a sus familiares. Lo contó este martes su tía paterna en declaraciones a la prensa. Estaba junto a Venerio Ocampo, esposo de Gloria y papá del niño. Según la mujer, su sobrino “vio todo y contó detalladamente” lo sucedido.

Ocampo, quebrado en llanto, recordó que el lunes a las 5 de la mañana él se fue a trabajar y que su esposa se quedó con su hijo. “A las 8 fueron al kiosco –que ambos tenían en la zona– y no supe más nada. No hablé con Gloria durante el día. Un señor lo encontró (a su hijo) llorando y llamaron a la Policía”, precisó. Su hijo “vio todo”. Le dijo que el agresor “le quitó la ropa” a Gloria y la atacó.

Las primeras pericias habían arrojado que Gloria murió por un fuerte golpe producido con un objeto contundente de cerámica, como un inodoro o vanitory que se hallaba en el predio, señaló un vocero judicial.

Varios vecinos de la zona hicieron una manifestación con un corte en Camino de Cintura en reclamo de Justicia.-

Infocom.ar