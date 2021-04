DNU: analizamos una a una las nuevas medidas que rigen desde este viernes

15 ABR – Con polémica por las suspensión de clases presenciales en el AMBA y las críticas a los trabajadores de la salud, el Gobierno emitió el decreto que entrará en vigencia desde las 00.00.

El Gobierno publicó el DNU con las nuevas restricciones destinadas a contener los efectos de la segunda ola de coronavirus. La medida de mayor impacto fue la suspensión de las clases presenciales en el AMBA y en los distritos con riesgo sanitario alto, que desató una gran polémica en la sociedad, la clase política e incluso dentro del Gabinete nacional.

También se dispuso el cierre de todos los comercios y locales gastronómicos a partir de las 19:00 y hasta las 09:00. Entre las 20:00 y las 6:00 sólo podrán movilizarse trabajadores esenciales, tanto en transporte público (para el que esta orden rige durante las 24 horas) como en vehículos privados. Sucede a menos de una semana de haberse acotado la nocturnidad a partir de las 23:00.

Además, durante los 15 días que se extiendan las nuevas medidas, se cerrarán los shoppings y todas las actividades sociales, recreativas, deportivas, culturales y religiosas en lugares cerrados. Tampoco podrán funcionar los gimnasios.

Si bien desde las 19:00 ya no podrán recibir clientes en sus locales, los restaurantes podrán seguir trabajando con los servicios de take away y de delivery, al igual que lo hicieron el año pasado.

Para corroborar que se cumplan las medidas anunciadas, el Gobierno aumentará los controles tanto en la nocturnidad como en el transporte público.

Las medidas incluyen un bono para beneficiarios de AUH, el cierre de los shopping y ayudas para los que alquilan.

Clases presenciales

Fernández confirmó que no discutió la medida de interrumpir las clases presenciales en los tres niveles con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta: “La decisión la tomé, no la consensué, me hago cargo yo”.

Bono extraordinario AUH

Una de las más relevantes es que su gobierno lanzará un refuerzo extraordinario de $15.000 para los beneficiarios de la Asignación Universal por hijo (AUH), por embarazo (AUE) y la de los monotributistas de las categorías más bajas, a fin de amortiguar el impacto que tendrán las nuevas restricciones que rigen desde este viernes y hasta el 30 de abril.

Alquileres

El Gobierno estudia volver a congelar el precio de los alquileres y frenar nuevamente los desalojos ante las nuevas restricciones que regirán hasta fin de mes para intentar frenar la segunda ola de contagios de coronavirus.

Alberto Fernández planteó que le preocupa de manera particular la situación de los inquilinos y la posibilidad que pierdan su vivienda ante falta de pagos motivadas por la “situación excepcional” de la pandemia, “que está de vuelta”.

Por eso adelantó que se reunirá con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, para definir los pasos a seguir en ese sentido.

Los alquileres y desalojos quedaron liberados desde el 1° de abril último tras un año de congelamiento en el marco de las medidas definidas en 2020 para enfrentar los efectos de la pandemia.

Shopping cerrados

Alberto Fernández confirmó algo que no había quedado claro el miércoles por la noche: los shoppings van a estar cerrados. Pese a que las medidas al comercio que anticipó este miércoles afectaban duramente a las grandes cadenas, con esto termina de confirmarse que, definitivamente, los locales estarán cerrados al público durante los 15 días que dure este nuevo DNU, desde el 16 de abril y hasta el viernes 30 del corriente mes, inclusive.

Fútbol

Fernández opinó sobre la continuidad del fútbol y la decisión de no suspender los torneos locales en el ámbito profesional. El Presidente indicó que le generaron mucha preocupación los brotes en los planteles y pidió a las autoridades actuar con mucha atención.

Las medidas en resúmen

Cierre de todos las actividades comerciales y de gastronomía a partir de las 19:00 y hasta las 9:00.

y hasta las 9:00. Restricción de la circulación entre las 20:00 y las 6:00.

entre las 20:00 y las 6:00. Cierre de shoppings.

Se prohíben las actividades sociales, recreativas, deportivas, culturales y religiosas en lugares cerrados.

Aumentarán los controles sobre el cumplimiento de las medidas.

sobre el cumplimiento de las medidas. Se mantienen habilitados los servicio de take away y de delivery.

No habrá presencialidad en las escuelas.

Desde el lunes 19 hasta el viernes 30 de abril se retorna a la modalidad virtual en los tres niveles educativos.

Fte: TN.