El pedido de justicia de una madre por la muerte de su hijo en accidente vial

26 JUL – Matías Ezequiel Marchetti tenía 28 años y estaba ingresando a Pontevedra en la intersección de Otero y Unión. Iba con su moto a entregar un pedido cuando fue embestido por un auto, cuyo conductor arrastró el rodado por casi 50 metros. El asesino al volante no estuvo preso ni un minuto.

Ocurrió en el ingreso a la localidad de Pontevedra, en Merlo, y la víctima fue un joven vecino de Castelar, de apenas 28 años, y papá de dos nenas de 3 y 5 años. Como suele ocurrir en varios de estos casos, el asesino al volante no estuvo preso ni siquiera un minuto.

El pasado 28 de junio, Matías iba a entregar pedidos de Mercado Libre a un domicilio de la citada ciudad. En el cruce de la avenida Otero y Unión, tal como muestra una filmación a la que accedió la familia, el motociclista se ubicó en la dársena para doblar a la izquierda.

El muchacho esperó el cambio de semáforo pero, de frente, un auto a alta velocidad cruza en rojo y lo embiste. “Fue tal la violencia del impacto que mi hijo pega contra el parabrisas, dio cinco vueltas en el aire y el conductor arrastró la moto por más de 40 metros”, contó Teresa Vera, la mamá de la víctima fatal, al medio Primer Plano Online.

Fue el hermano de Matías quien tuvo que avisarle a su propia mamá de la muerte del chico. Desde entonces, esa mujer comenzó un peregrinar para conseguir justicia, a punto que se plantó en el edificio de las Fiscalías de Morón, en donde fue radicada la causa, para que le den respuestas. El expediente tramita en la UFI Nº 4, y el responsable es el fiscal Oscar Marcos.

Teresa está indignada. “El asesino de mi hijo no estuvo ni demorado un minuto. Se llama Juan Manuel Mayorine, tiene 40 años y lo acusan de homicidio culposo. Yo estoy enferma, no tengo movilidad propia y tengo que llamar por teléfono todos los días a ver qué me dicen. Quiero respuestas de la justicia”, se quejó en diálogo con ese medio.

Según contó, la filmación del siniestro lo tiene la Fiscalía y a su familia sólo le permitieron verlo. Ella quiere difundirlo para que se conozca la mecánica de cómo mataron a su hijo, pero no se lo entregan.

Además del drama por la irreparable pérdida, la mujer está molesta con la Policía. “Se quedaron con pertenencias de mi hijo”, acusó la mujer. “Me quieren dar solamente una mochila vacía, el casco, el celular, un pedido (el último), la billetera sólo con documentación, cuando él siempre andaba con plata, y no me quieren dar el otro teléfono que usaba, las herramientas que llevaba en la moto y otras cosas que tenía consigo”, lamentó.

Por ese hecho, en la Fiscalía le recomendaron que realice la denuncia respectiva.-

