Esto es lo que debés hacer cuando te usurpan un terreno o una casa

23 JUN – Las tomas de terrenos acaparan las portadas de los diarios, pero este delito es más frecuente de lo que se cree, y no solo se da ante el caso de lotes sin edificar, sino que también ocurre en viviendas. Por eso, es importante saber qué hacer cuando una persona se encuentra con un intruso instalado en una propiedad que le pertenece.

¿Cuál es el primer paso para accionar?

Desde el punto de vista del derecho civil existen dos posibilidades : iniciar un interdicto de recobrar, que es un proceso abreviado que tiene el objetivo de reponer al propietario la tenencia de su bien lo más inmediatamente posible, o encarar una acción judicial tendiente a que se devuelva el predio a su propietario (acción reivindicatoria).

“La primera es la más usada, por cuanto se trata de un proceso más corto. Además, desde el derecho penal, se puede hacer una denuncia por usurpación ”, indica el abogado Luis Bullrich, del estudio Nicholson y Cano Abogados. Hay que tener en cuenta que se pueden iniciar las acciones civiles y penales en forma paralela.

Enrique Abatti, socio del Estudio Abatti & Rocca Abogados hace la diferenciación entre una denuncia por usurpación y por intrusión .

Aclara que a veces no conviene hacer la denuncia por el delito de usurpación. “Esto se trata en la justicia en lo criminal, pero la pena es excarcelable. Entonces, lo que se hace es la denuncia en la fiscalía y cuando se los interroga, generalmente, los ocupantes tienen boletos de compraventa apócrifos, y van rotando los ocupantes porque eso eterniza el juicio. Entonces, lo que conviene es hacer la denuncia por intrusión, que es de la órbita de la justicia civil. Con esto el desalojo es rápido ”, observa Enrique Abatti, socio del Estudio Abatti & Rocca Abogados.

¿Cambia la situación con menores adentro?

“Ni en el Código Civil y Comercial de la Nación ni en el Procesal y Civil surge alguna protección especial para el que ocupa ilegalmente el inmueble por el solo hecho de tener menores a cargo.

No obstante, es común que algunos jueces, frente a la presencia de niños y por razones de humanidad, suspendan el desalojo hasta que los defensores de menores e incapaces tomen cartas en el asunto y los pueden derivar a un lugar donde estén a resguardo, o se cercioren de que no corren peligro ”, responde Bullrich.

El abogado especializado en el sector, Mariano Esper, señala que lo mismo ocurre cuando forman parte de la toma personas con discapacidad o adultos mayores con movilidad reducida.

¿Y si los usurpadores vienen pagando los impuestos?

En este punto lo que se busca respondedor es que si el pago de las obligaciones impositivas dan derechos sobre el uso del bien. La realidad es que si las personas que se instalan son poseedoras de buena fe, es decir, saben que el bien no es propio, pero tampoco nadie lo reclama, y ​​entonces se ocupan de mejorarlo y mantenerlo, pagando los impuestos y cargos, entonces, “al cabo de 20 años pueden pedirle a un juez que los declare propietarios por vía de la usucapión o “prescripción adquisitiva”, añade Bullrich.

Estos juicios pueden durar hasta tres años. “En el juicio de usucapión los usurpadores no solo tienen que probar el pago de los impuestos, sino también que trabajaron y mejoraron el terreno. Esto incluye construcción, cultivo, alambrado y más. Entonces, si muestran ambas cosas, el trabajo y el pago de impuestos, pueden pedir que los declaren propietarios ”, profundiza Esper.

¿Qué pasa si hay un contrato de venta que no es legal?

Cuando el usurpador tiene un contrato ilegal, este delito se denomina “venta de cosa ajena”, y los dueños pueden pedir el desalojo, y los damnificados con esa venta pueden reclamar a quien les malvendió.

El abogado Matías Desalvio asegura que es “real que muchas veces, abusando de la falta de conocimiento de algunas personas y su buena fe, hay quienes ‘venden’ terrenos sin ser los titulares del mismo, y cuando el propietario real quiere tomar posesión se encuentra con que hay un intruso con un supuesto título o contrato de compra venta sobre ese terreno ”. En estos casos el desalojo es mucho más engorroso.

¿Cuánto tiempo puede demorar la restitución del bien?

Los plazos de recuperación del bien dependiente de cuántas personas participan de la ocupación, si hay menores, si toca un juez o con juzgado vacante. Las variables son muchas, y la recuperación de la propiedad puede demorarse durante años.

Para que el juicio sea rápido, lo mejor es hacer la denuncia de intrusión, en la justicia civil y “pedirle al juez una medida preliminar de identificación de ocupantes. De esa forma el verdadero dueño de la propiedad ya puede saber contra quién se iniciará el juicio, y se agrega contra cualquier ocupante que hubiere, para evitar que vayan rotando los ocupantes; una estrategia muy utilizada ”, dice Abatti.

El propietario, ¿pierde los derechos sobre el bien?

“El dominio es perpetuo. No tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. No se extingue, aunque el dueño no ejerza sus facultades, o las ejerza otro en su representación. Se pierde por la transmisión entre vivos (por ejemplo, compraventa), por muerte (sucesión), o porque un tercero resultó victorioso en una acción de prescripción adquisitiva (usucapión) ”, concluye Bullrich.-

Infocom.ar, con información de La Nación