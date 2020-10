Gimnasios: El jueves a las 11:00 HS se vuelven a manifestar

Con la consigna “Salvemos a los Gimnasios”, centros de entrenamientos, pilates, yoga, escuelas de danzas, darán una jornada de recreación frente al Municipio

En comunicación con uno de los organizadores nos comenta que, va a será una convocatoria multitudinaria, tendremos eventos durante todo el día. Tenemos pensado empezar nuestras actividad a las 11:30 HS y continuar hasta el anochecer.

Cronograma del evento:

11:30 body combat

12:30 bailamos disco

14:00 step

15:30 aeró latino

En la misma linea continua, no podemos seguir así, el día de ayer un nuevo gimnasio tuvo que cerrar sus puertas ya que no recibió ayuda alguna. Es muy triste esta situación. No podemos continuar, sentenció el entrevistado.