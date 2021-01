HERNÁN BERISSO: AL GOBIERNO LA INSEGURIDAD NO LO OCUPA NI LO PREOCUPA

Mientras la ministra nacional de seguridad Frederic y el ministro provincial Berni se pelean por ver quien tiene más poder, cientos de bonaerenses son víctimas de la inseguridad todos los días

Este gobierno prometió en campaña crear el Consejo de Seguridad Nacional, pero una vez en el poder se sintió más cómodo abriendo las cárceles para liberar presos.

La Matanza no es ajeno a lo que pasa en todo el país, es más, es uno de los distritos que encabeza los tristes números de la inseguridad en nuestro país.

El intendente de La Matanza recibió cuenta con 1500 millones de pesos de los fondos del plan de seguridad que envió el gobierno nacional, pero la inseguridad en el distrito es cada vez peor.

No hay plan, solo promesas que se desvanecen como la vida de los vecinos que son víctimas a diario de una violencia que va en crecimiento. No hay cámaras de seguridad, no hay patrulleros, no hay plan para combatir el delito. Todos los días tenemos familias destruidas y el gobierno nacional, provincial y municipal no tienen respuestas sentenció, el Diputado Nacional de JxC, Hernán Berisso.