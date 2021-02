INDIGNANTE: MATÓ A UNA JIRAFA Y SE SACA FOTOS CON SU CORAZÓN POR EL DÍA DE SAN VALENTÍN

Su marido se gastó más de 1.700 euros en la cacería y ella ha anunciado que además hará una alfombra con la piel del animal.

Merelize Van Der Merwe, de 32 años, se jacta de cómo su “maravilloso” esposo gastó £ 1,700 para hacer realidad su sueño de cinco años en un parque de juegos el domingo pasado.

La foto que publicó con orgullo en su página de Facebook ha causado indignación entre los defensores de los derechos de los animales.

Pero la desafiante mamá sostiene que su matanza mejorará la especie: “Un macho nuevo puede hacerse cargo y proporcionar una nueva genética fuerte para la manada”, sostiene. “Si se prohíbe la caza, los animales perderán su valor y desaparecerán. La caza ha ayudado a rescatar muchas especies al borde de la extinción”, una afirmación desestimada ROTUNDAMENTE por los conservacionistas.

Van Der Merwe, que comenzó a cazar a los cinco años y ha matado hasta 500 animales, incluidos leones, leopardos y elefantes, dice que publicó la foto para burlarse de los protectores de animales.

Van der Merwe ha recibido numerosas críticas de otros usuarios de la red social y de conservacionistas.

En declaraciones al Mirror, Elisa Allen, de People for the Ethical Treatment of Animals, dijo: “Alguien que mata a otro ser sensible, le extirpa el corazón y se jacta de ello, se ajusta a la definición de sociópata”.

“Algún día, la caza de trofeos se incluirá como un signo de un trastorno psiquiátrico, como debería ser hoy. Son delirios de grandeza, asesinatos en serie y sed de sangre combinados con un deseo ardiente de lucirse”, concluye Allen.

FTE: Reduno