Inundaciones eternas y lo que se hace mal: «No todo es por causas climáticas»

29 NOV – Frente a las tormentas del último fin de semana que provocaron importantes anegamientos, inclusive en zonas que antes no se inundaban, consultamos en exclusiva con un topógrafo quien aportó su mirada particular en este aspecto.

Alfredo Almonacid | Topógrafo

«En relación a lo sucedido en las últimas horas y analizando en general las noticias locales y nacionales, uno ve de pronto grandes inundaciones en sectores que antaño no eran problemáticas o no producían tanto daño como en la actualidad.

Terrenos sin tanta urbanización sin planificar, calles asfaltadas, autopistas o autovías que interrumpen los paleocauces naturales, tratando de solucionar las ‘Obras Ingenieriles’ o los desastres ocasionados por pseudoprofesionales que creen que con un par de alcantarillas está solucionado todo: ¡error! ¿Cómo pretender que por medio de algunas alcantarillas sucias o tapadas puede escurrir toda el agua que viene por un paleocauce?

Estos personajes no se dan cuenta que desde hace años en los países civilizados (es decir, no habitados por empresarios y políticos argentinos) que las Obras se hacen con participación multidisciplinaria y multisectorial.

Para entender parte de este problema es necesario analizar lluvias actuales, tipo de suelo, si permite en mayor o menor medida la infiltración, cantidad de calles asfaltadas o pavimentadas, el F.O.S. (Factor de Ocupación del Suelo) es decir, ¿qué superficie construida tenemos por terreno? ¿Tenemos napas saturadas por pozos absorbentes? ¿Tenemos algún estudio planialtimétrico?

Es decir, quizás las pendientes naturales sólo confluyen hacia un par de puntos en una ciudad, y es obvio que no darán abasto para que escurra ese caudal o esas pequeñas cuencas cerradas se saturen al máximo y no tengan interconexión para evacuar las lluvias. ¿Saben acaso que los espejos de agua o cuerpos de agua ayudan como amortiguador?, pero claro, debe ser una obra DISEÑADA y no un lugar para que sea un nuevo RIACHUELO.

Quizás un modelo digital de elevación, o hasta los conocimientos de los pobladores te indiquen los lugares donde el agua se estanca, quizás analizando un simple plano de pendientes o escurrimientos superficiales ayude a tener en cuenta los puntos de conflictos y quizás con un PLUVIAL usando un par de estaciones impulsoras o estaciones de bombeo, se pueda evacuar hacia la continuidad de los paleocauces que se cortaron con el crecimiento de las ciudades.

Se olvidan también de los diámetros de las cañerías de los pluviales, quizás son demasiado chicos para la cantidad de población y de los estilos nuevos de vida: ¿cuánto se gasta en agua hoy por cada familia? Me refiero a una casa o un departamento. No es lo mismo una casa común de una familia con un edificio de departamentos con 30 unidades, ¿y cómo evacuamos ese agua?

Los cambios climáticos están notándose cada día más

También se ve mucho en las Obras Públicas dirigidas desde Nación o desde Provincia cuando, sin consultar a los municipios, hacen obras sin participación de otros estamentos.

Nación atropella y hace solo barbaridades. Las veo por ejemplo acá en Río Gallegos, en Barrios del IDUV, sin tener en cuenta donde se conectarán los servicios esenciales. A Nación solo le interesa ‘tirar obras’ y mostrar qué tan eficientes son en la gestión, cuestión que, puedo asegurar, ES LO MÁS LEJANO DE LA REALIDAD: Nación hace obras que por los siglos de los siglos necesitarán reparaciones, costando originalmente casi el triple de lo que sale una obra bien hecha y bien dirigida.

Nación tiene que hacer los aportes pero no intervenir directamente en el interior del país. Ahora esto se producirá con los planes PROCREAR, instalarán Barrios altamente densificados en lugares que solo cuentan con los mínimos servicios. En algunos casos estos Barrios solo crearán más problemas que soluciones, cuando no se puedan evacuar las cloacas, los desagües pluviales, para colmo sin nada de planificación…

Todavía hay Empresas y Entes del Estado Provincial que aceptan hacer cloacas en barrios con cañería de PCV con un diámetro de 160 mm, es decir que hacen una cloaca por el medio de la calle de ese diámetro para evacuar por 1 km de largo para 800 viviendas, si te llega una visita ni se te ocurra permitirle que pase al baño, inunda al barrio.

No se trata de dibujar unas manzanas y sus loteos sobre un tablero, es decir, amontonar gente y no cumplir eso que pregonan hasta el hartazgo, vivir mejor etc. etc. Todas mentiras. Nada peor que Presidencia de la Nación haciendo cloacas en barrios , PRESIDENCIA DEDÍQUESE A GOBERNAR Y NO A HACER DE LA OBRA PÚBLICA UN NEGOCIADO INTERMINABLE PARA SUS SOCIOS EMPRESARIOS.

Así es la Obra Publica en Santa Cruz exportada a la provincia de Buenos Aires. Estos son los Ingenieros y Arquitectos de Nación, solo tiran la plata de los contribuyentes, “si llega a servir bien, y si no sirve bueno, después lo arreglan o tratan otros”.

Por lo tanto, las consecuencias de las inundaciones no sólo son factores climáticos, el 90% corresponde a las Obras DILAPIDADAS por la Nación, con el único objetivo de juntar unos miserables votos para permanecer en el poder, seguir enajenando el erario público con la complicidad de los Gobernadores e Intendentes cómplices.

Como para finalizar, creo a mi entender, que si hoy Ud. si inunda, ES SU CULPA. Si, su propia culpa. Siga votando a esta bandada de sinvergüenzas y seguirá peor. Esto es un simple comentario de un ciudadano que vio lo que pasó en estos últimos 20 años, el dinero dilapidado y en contrapartida funcionarios nacionales que llegaron, algunos muertos de hambre a la función pública y hoy son casi magnates».-

Alfredo Almonacid es Topógrafo Municipal de Río Gallegos.

Exclusivo para Infocom.ar