Investigan a efectivos policiales por coimas en la Panamericana que habrían cobrado a través de Mercadopago

01 MAY – BUENOS AIRES – Se trata de una situación de cohecho pero inédita por la modalidad de «pago». Estarían involucrados tres efectivos de la Policía de la Pcia. de Buenos Aires, los que ya fueron desafectados preventivamente.

La información surgió esta mañana mediante una comunicación que mantuvo el Superintendente de Seguridad Vial, Comisario General Walter Jaquet con el Ministro de Seguridad, Sergio Berni a través de su esposa, la Dra. Agustina Propato.

La misma aseguró que esta mañana recibió un mensaje por Whatsapp de una persona allegada denunciando que le habían acabado de pedir una coima en uno de los puestos de control ubicados sobre la autopista:

«COMPAÑERA AGUSTINA: SE QUE NO ESTÁS PARA ESTAS COSAS. MIRA, ME ACABAN DE COIMEAR EN EL PEAJE DE PACHECO UN OPERATIVO DE POLICÍA BONAERENSE, NO ES MI COSTUMBRE CHAPEAR Y NO LO HICE, PERO SON TAN IDIOTAS QUE ME PERMITIERON PAGARLES LAS COIMA POR MERCADO PAGO. SI LE SIRVE A SERGIO ESTOY A DISPOSICIÓN DE EL”, tal cual fue el texto recibido por Propato en su teléfono celular.

En la mismo mensaje el denunciante adjuntó el recibo de Mercadopago de fecha 30 de Abril del 2022, 09:38:38 por la suma de $3.000 a favor de Gabriel DUBO Omar.

Peaje en AU Panamericana alt. Pacheco

Seguidamente y con los datos aportados por el denunciante, se pudo constatar que el mencionado GABRIEL OMAR DUBO es personal policial, ostentando la jerarquía de Oficial de Policía y presta servicio en el Destacamento Vial Panamericana 1, quien en la víspera se encontraba de servicio a partir de la 07.00 hasta las 07.00 hs, del día de la fecha, teniendo salida en el libro de guardia a las 07:50 Hs. a los fines de realizar «Operativo Orden de Servicio 01/22 Interceptación Vehicular selectiva y prevención de ilícitos y faltas en generales, en Autopista Panamericana KM 33.700 sentido a Provincia – Peaje Henry Ford».

Juntamente lo acompañaban en las tareas de control el Oficial Subayudante Pereyra Pablo y Subteniente Aguirre Denis Yoel.

Ante ello, se procedió a actuar de oficio manteniendo comunicación telefónica con la Fiscalía Única Don Torcuato, a cargo de la Dra. Virginia Tosso, quien interiorizada de los hechos ocurridos, labró la carátula como COHECHO y dio intervención a Gendarmería Nacional Argentina.

Además, ordenó que se de aviso a la Auditoría General de Asuntos Internos y se identifique a la totalidad del personal interviniente en el hecho.

Finalmente, el Comisario Mayor Vanini, Jefe Departamento Vial Autopista, procedió a mantener comunicación telefónica con AGAI (Auditor número 2) Dr. Garcia Joaquin, quien impartió las directivas de DESAFECTACIÓN DE SERVICIO para los tres efectivos de mención como medida preventiva.-

Nota en desarrollo -AMPLIAREMOS-

Infocom.ar