Joven estudiante de La Matanza fue seleccionado entre 30 mil para viajar a Silicon Valley

05 OCT – A sus cortos 22 años, Dante Pagez tiene ya un recorrido laboral infrecuente. Obstinado emprendedor independiente, lleva varios años probando suerte con la música y el marketing digital y acaba de sumar un importante logro.

El joven estudiante de la Universidad de La Matanza en el Oeste del Gran Buenos Aires, quedó seleccionado entre 30.000 estudiantes para representar a la Argentina en uno de los programas de capacitación en emprendedurismo e innovación más prestigiosos del mundo: el «TrepCamp Entrepreneurial Simulator” de Silicon Valley, la meca de la tecnología mundial, en California, Estados Unidos.

Dante está terminando su tesis de la Licenciatura en Relaciones Públicas en la Universidad de La Matanza (UNLaM), a la que ya representó tres veces en Olimpiadas Universitarias internacionales de esa especialidad. Además, forma parte del Proyecto de Investigación Universitario VINCULAR, respaldado por el CONICET.

Ahora, se prepara para representar a la Argentina a partir de la beca a la que accedió por sus antecedentes y capacidad. Podrá capacitarse con los mejores del mundo para así diseñar un proyecto de innovación tecnológica y buscar respaldo.

Dante y Nissa, con una certificación de la plataformas de video de Youtube, donde lograron gran repercusión.

La beca para representar al país

La beca es para 2022, en la ciudad californiana que concentra muchas de las mayores corporaciones de tecnología del mundo. Recibirá tres semanas de capacitación virtual y una semana presencial.

La consigna es que su propuesta para el concurso internacional genere un «impacto innovador en la sociedad». En el caso de que los evaluadores consideren que su iniciativa es viable, lograría pasar a la siguiente etapa, donde competiría para obtener la financiación de su proyecto.

Este gran salto no es el primero logro de Dante. Además de estar a poco de finalizar su carrera con un promedio por encima de 8,50, ocupa el puesto de Project Manager en Latin Plug, una reconocida plataforma de distribución musical radicada en Nueva York.

También es manager de artistas que llevan millones de vistas en las redes con sus video clips, como Nissa, Lautaro López, Valentín Reigada y Federico Iván. Con ellos diseña planes de marketing para realizar lanzamientos y profesionalizar sus carreras. Y sus estrategias se traducen en «me gusta» y mucha repercusión.

Música y Relaciones Públicas

Fue en 2018 cuando dante comenzó a combinar sus dos pasiones: música y relaciones públicas. Arrancó invirtiendo en la carrera de Nissa, un reconocido cantante de trap, también de Morón, que lo terminó convirtiendo en CEO (Director Ejecutivo) en Film Records, un sello discográfico por el que han pasado artistas de alta repercusión, como Ecko y Paulo Londra. Gracias a esos logros se pudo certificar como manager en la Cámara de Comercio de Bogotá en 2020.

Al principio de año, fue elegido por la plataforma educativa Latin Plug para ocupar el rol de Productor Ejecutivo de los Premios Latin Plug Argentina 2021, donde debía nominar a artistas del ámbito del entretenimiento. Junto a su equipo, Dante logró instalar a personalidades emergentes que tuvieron por primera vez la oportunidad de difundir a gran escala lo que hacen.

Dante Pagez junto a los ascendentes traperos que representa como Manager: Lautaro Lopez, Nissa y Federico Ivan.

Además, gracias a su basta experiencia recibió una propuesta laboral de ONErpm, una plataforma pionera de distribución digital de música.

“En 2020 me empecé a dedicar a la música desde la comunicación digital. Cuando comencé a ser el Manager de Lautaro López, tuvimos resultados en números. Llegó a ser tendencia 7 en YouTube. Esto me llevó a trabajar en compañías relacionadas a la música como LATIN CLUB y ONErpm, una plataforma donde hay más de 300 mil artistas”, explica Dante.

“Siempre me encantó leer y aprender cosas nuevas, el estudio nunca fue una obligación sino un privilegio que jamás dudé en aprovechar. En 2017 cuando arranque la carrera y por motivos familiares me tuve que mudar con mi abuela. Ese año fui promotor de Cool Site, la disco de Parque Leloir. Ahí me di cuenta que la palabra RRPP está muy desvalorizada. Se la asocia solamente con los promotores de boliches, por ejemplo. Los chicos que salen a promocionar un lugar. Y es mucho más que eso. Estoy trabajando para que se conozca el nombre de las RRPP como una carrera profesional”, cierra el joven emprendedor.

Fte: Clarín