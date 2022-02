La Directora Nacional de Emergencias Sanitarias acusada de vender tests de Covid estatales y cargar datos en el sistema de salud

28 FEB – Se trata de Patricia Spinelli, Directora Nacional de Emergencias Sanitarias. También fue allanado su hijo, Juan Ignacio Maceira. La denuncia apunta a un supuesto desvío de tests rápidos del Estado.

El juez federal Ariel Lijo ordenó el sábado allanar la casa y las oficinas de Patricia Spinelli, Directora Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), acusada de participar de una maniobra, junto a su hijo, para realizar hisopados de manera particular con recursos del Estado.

Según la denuncia, Spinelli está acusada de cargar los resultados de esos test en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

En total se realizaron cuatro allanamientos. Además del domicilio de Spinelli, efectivos de la División Delitos Contra la Salud Pública de la Policía Federal también llegaron a las oficinas de la DINESA, en el barrio de Palermo.

Los dos otros allanamientos se realizaron en el domicilio de Juan Ignacio Maceira, hijo de Spinelli y del actual director del hospital Posadas de Morón, Alberto Maceira, y en un centro médico que no estaba habilitado.

Según la denuncia, realizada por la señal A24, el hijo de Maceira realizaba hisopados de manera particular y los cobraba a $6500. Los test se ofrecían a través de un sitio de ventas on line y también a través de una red social.

Luego Maceira entregaba certificados oficiales del Ministerio de Salud con los resultados. Los datos de estas constancias habrían sido cargados en la página del SISA por Spinelli, o al menos alguien utilizó sus datos.

Durante los allanamientos se secuestraron varios test de antígenos de Covid-19, teléfonos, equipos informáticos, dinero en efectivo y hasta armas.

Spinelli, alias “La Tana”, es Directora Nacional de Emergencias Sanitarias, un área clave del Ministerio de Salud que se encarga de distribuir insumos, medicamentos, y equipos técnicos a todos el país. Llegó a ese cargo a fines de 2019 con la gestión de Ginés González García y fue ratificada por Carla Vizzotti.

No es una novata en la función pública: ya había trabajado en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Hace un año que Spinelli integraba el grupo privilegiado de funcionarios que se vacunó cuando comenzaron a llegar las primeras dosis de Rusia. Según los registros oficiales, se aplicó la primera dosis el 12 de enero de 2020 y el 2 de febrero completó el tratamiento.

«La Tana» Patricia Spinelli, Directora Nacional de Emergencias Sanitarias.

Lo llamativo de su caso es que nunca apareció en el listado de casi 70 personas que difundió el Ministerio de Salud cuando estalló el escándalo del vacunatorio VIP.

Maceira, su ex marido, declaró como testigo ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti en el marco del escándalo por el vacunatorio VIP y la aplicación de dosis a distintos dirigentes políticos, sindicales y periodistas.

En esa declaración, contó que él mismo participó de la vacunación en las oficinas del Ministerio de Salud cuando fueron inmunizados Horacio Verbitsky, Eduardo Valdés y Jorge Taiana, entre otros.

Maceira además reconoció al funcionario de Salud que llamaba al hospital para pedir vacunas en nombre del ex ministro González García. Se trataba de Marcelo Guille, ex secretario privado del ex funcionario.

El director del Posadas también había participado del operativo para aplicarle la segunda dosis de la Sputnik V al presidente Alberto Fernández.

Tras la difusión de la investigación y de los allanamientos dictados por la justicia el viernes pasado, la ministra de salud, Carla Vizzoti, instruyó desvincular a la funcionaria investigada, iniciar un sumario administrativo, suspenderle las claves de ingreso y que la Dirección General de Asuntos Jurídicos se presente como querellante en la causa representando al Ministerio de Salud de la Nación.-



Fte: Zona Oeste Diario / Infobae