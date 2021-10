La lucha desesperada de la mamá de Tahiel: «Lo dejaron en llamas y ahora mienten y minimizan»

25 OCT – Gabriela Rodríguez dijo que en el evento “no había ni ambulancia, ni médico, ni matafuego”. Y que Tahiel Astrada estuvo “una hora pidiendo auxilio”. El chico de 13 años sigue internado en terapia intensiva en el Instituto del Quemado.

Lo que simplemente tendría que haber sido un momento de aprendizaje terminó con Tahiel Isaías Astrada sufriendo gravísimas quemaduras en una Feria de Ciencias de Laferrere, a la que había ido con sus compañeros de colegio (ver acá→ https://matanza.info/la-matanza-menor-asistio-con-la-escuela-a-feria-de-ciencias-y-termino-con-gravisimas-quemaduras).

El chico de 13 años continúa internado en terapia intensiva en el Instituto del Quemado, tiene el 14 por ciento del cuerpo afectado, en especial la cara, el pecho y los brazos. Recibirá injertos de piel en el pecho y en las manos.

Mientras transita momentos de enorme dolor al ver a su hijo con semejante cuadro médico, su mamá, Gabriela Soledad Rodríguez, encabeza en forma paralela una lucha reclamando por los responsables: apunta contra la escuela a la que asiste Tahiel, en Isidro Casanova, y a la propia Municipalidad de La Matanza, que organizó el evento en el que sucedió el tremendo incidente.

Asegura que cuanto menos hubo actos de negligencia y con ese reclamo se plantó en las últimas horas frente al propio edificio municipal con un grito desesperado: “A mi hijo lo dejaron en llamas”.

La mujer se presentó el domingo junto con familiares y amigos en el centro de San Justo. En la Plaza San Martín, situada frente al edificio municipal, se desarrolló hasta ayer la feria Plaza Ciencia, organizada por la Comuna y que tenía tres puntos; en uno de ellos, en la Plaza Ejército de los Andes de Laferrere, fue donde Tahiel resultó quemado.

La familia de Tahiel Astrada denuncia que en la sede de Laferrere de la feria no había medidas de prevención ni de seguridad frente al riesgo latente de que pudieran ocurrir accidentes, ya que se estaban manipulando productos inflamables.

Gabriela lo expuso a puro grito en el centro de San Justo: “Mi hijo estuvo una hora pidiendo auxilio. No había una ambulancia, no había un matafuegos No había nada. Ni un médico. En llamas estuvo mi hijo, ¡en llamas! Te dejan morir”.

Su reclamo se dio en un contexto particular, ya que en ese momento se estaba realizando casualmente otra Feria de Ciencias, justo en el punto donde Gabriela protestaba con su familia.

En ese sentido realizó una comparación entre el evento de este domingo, y el que había ido Tahiel. “Miren lo que es esta feria: un lujo. Seguramente el intendente viene a dar una charla o a agradecer. Esto es una belleza al lado del que llevaron a mi hijo. Mirá lo que arma el intendente en San Justo, la diferencia que hace”, señaló.

Y agregó: “Mi hijo se prendió fuego en una miseria. Había una mesita con dos botellas de alcohol para hacer los experimentos, y faltaba un adulto responsable y distanciamiento”.

Por último, remarcó que “pusieron a menores de edad a mostrar un experimento”, y recordó que Tahiel “fue feliz a la Feria de Ciencias. No saben la alegría que tenía”.

Familiares y padres de compañeros del chico se manifestaron este lunes frente Escuela N° 24 San Alberto de Isidro Casanova. «Mienten y minimizan», publicó la mamá en sus redes sobre la actitud de las autoridades educativas.

Según indicó la madre de un compañero de Tahiel, «en la feria de ciencias no había matafuegos ni ambulancia, tanto que lo tuvo que trasladar una profesora de gimnasia hasta el hospital, y a la mamá le avisaron dos horas después» de ocurrido el incidente. «No había un adulto responsable: pusieron a menores a manipular material inflamable. Le pasó a Tahiel, pero le podría haber pasado a mi hija», refrendó la misma mujer en diálogo con Todo Noticias.

El pedido de ayuda de la mamá

Por medio de su cuenta de Facebook, Gabriela también exige que se haga justicia y que se conozcan quienes son los responsables: “Van a pagar todo el dolor que está sintiendo mi hijo. Estoy muy triste, es horrible cada paso. Verle su carita así, escucharlo llorar. Para el hospital es algo muy común su quemadura, pero para mí es lo peor que un ser humano tiene que vivir”.

También dijo que lo que tiene más comprometido es “su pechito y su manito derecha”, y contó que “rezo todas las noches para que no le duela y no puedo hacer nada”.

Además, compartió los datos de su cuenta para que quienes lo deseen puedan colaborar económicamente. “Sé que muchas personas quieren ayudarnos de corazón, y lo agradezco con todo mi alma. Somos laburantes y día a día trabajamos para vivir, y esto que pasó nos partió al medio. Muchos tienen un corazón enorme y nos piden el CBU para ayudar a Tahiel”, expresó en un posteo.

Así ocurrió todo en la Feria de Ciencias

Todo ocurrió el miércoles de la semana pasada en la plaza Ejército de los Andes de Laferrere, donde se realizaba la Feria de Ciencia, Tecnología y Educación Política. Allí fue el chico con sus compañeros de la Escuela N° 24 San Alberto de Isidro Casanova. Y se suponía que los estudiantes no iban a manipular ningún elemento. Pero en un stand pidieron un colaborador, y el nene aceptó. Así fue que sufrió quemaduras de primer y segundo grado en distintas partes de su cuerpo.

Su padre, Claudio, habló con TN el último viernes donde dio detalles de cómo se encontraba Tahiel: “Tiene el 14% del cuerpo quemado. Está con morfina y no aguanta el dolor. Tiene un gran sufrimiento y todo por una negligencia”. Y contó que “todo pasó en un experimento donde unos pasantes, que tenían entre 17 y 18 años, quisieron hacerse los vivos manipulando alcohol. Pusieron dos gotitas en un recipiente para que se generara una reacción química”.

Además, dio más detalles sobre el episodio: “Haciéndose los vivos dijeron ‘¿quieren más fuego, quieren más show?’. Así fue que tiraron más alcohol y generaron una explosión. Y el que se llevó la peor parte fue Tahiel, que estaba al lado”. Además, denunció que “en el lugar no había prevención alguna. Nada había: ni una ambulancia, ni bomberos. Y estaban manipulando materiales inflamables. Le podría haber pasado a cualquiera pero le pasó a mi hijo”.

El padre también expuso que “los docentes que llevaron a los chicos cuentan una versión de cómo pasó todo, y los compañeros de Tahiel dan otra. Nadie sabía nada, ni qué material usaron. A mi hijo me lo dejaron todo quemado en un hospital y nadie se hace cargo”.

En cuanto ocurrió el hecho, y totalmente dolorido, lo único que alcanzó el chico a decirles a sus padres fue una frase en referencia a quienes ahora la familia trata de identificar. “Fueron dos chicos grandes, los tiene que echar”, expresó Tahiel, quien todavía se recupera en el Instituto del Quemado de la ciudad de Buenos Aires.

Cómo ayudar a la familia del nene quemado

Quienes deseen colaborar económicamente con la familia de Tahiel pueden hacerlo por medio de la cuenta de su madre.

Titular: Gabriela Soledad Rodríguez.

CUIT: 27443187818.

N° de Cuenta: CA $ 32190901637639.

Alias: CRIN.PRISA.TEATRO.

CBU: 0110090730009016376397.