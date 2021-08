La Marcha de Las Piedras: cómo se gestó el homenaje a los muertos por el Covid del próximo 16 de agosto

11 AGO – La convocatoria surgió en las redes sociales, en medio del enojo por las visitas a Olivos durante la cuarentena. Será el próximo 16 de agosto y busca llevar una piedra por cada fallecido a Casa Rosada y a la quinta presidencial.

La Marcha de las Piedras es una convocatoria que se organizó a partir del comentario de una usuaria de Twitter que propuso: “Habría que llevar una piedra por cada muerto por COVID a la Casa Rosada y dejarla ahí. No tirársela, dejarla ahí”.

Lo escribió el 3 de agosto, y desde entonces miles de usuarios tomaron la idea y le dieron forma para llevarla a cabo, con dos objetivos: homenajear a los fallecidos por coronavirus y rechazar el manejo de la pandemia por parte del gobierno del presidente Alberto Fernández.

Tras una semana de intercambio, se fijó el próximo 16 de agosto, a las 16 horas, el momento de la movilización, que tendrá como destino Casa Rosada y también la quinta presidencial de Olivos. De acuerdo a las expresiones por los usuarios que comentaron la tendencia de redes, también habrá otros puntos del país en donde se realizará el gesto simbólico.

Convocatoria a la Marcha de las Piedras

Las expresiones que invocaron la tendencia dentro de la red social Twitter, en su mayoría exponían el contraste entre la imposibilidad de realizar encuentros, visitar parientes enfermos o despedir familiares fallecidos por coronavirus, y los ingresos a la quinta presidencial de Olivos en los momentos de restricciones más estrictas.

“Si no pudiste velar a tus muertos, si no pudiste acompañar a tus seres queridos en el momento de su muerte, si no te permitieron estar, trae tu piedra a la #MarchaDeLasPiedras, que todos juntos los vamos a honrar”, indicó Ani Marino, desde la cuenta que inició la movida.

Cómo se propagó la convocatoria y las advertencias

Numerosos usuarios, periodistas y dirigentes, en general identificados con la oposición agrupada en Juntos por el Cambio, adhirió a la convocatoria e instaron a que otros asistan.

Hubo otros perfiles, en tanto, que advirtieron sobre la posibilidad de “infiltrados” o actitudes violentas que, con la posibilidad de miles de piedras en el lugar, conviertan la marcha en un riesgo. “La Marcha de las Piedras termina mal, más cantado que Despacito”, advirtió un usuario.

La idea es marchar hacia la Casa Rosada, con una piedra que simbolizará a cada uno de los 107.500 fallecidos por COVID 19 durante la pandemia en Argentina. “Por los que se fueron, por los que no están”, “una piedra por cada ser querido que perdimos”, son algunas de las consignas que se replicaron en referencia a la convocatoria.-

Infocom.ar