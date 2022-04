La Matanza: más detalles sobre el caso de la joven trabajadora que murió en una fábrica

07 ABR – VIRREY DEL PINO – La víctima tenía 21 años. Se golpeó la cabeza muy fuerte y no pudieron salvarla. Ocurrió en una fábrica de juntas de motovehículos en Virrey del Pino, partido de La Matanza.

Una trabajadora de 21 años falleció en una fábrica de juntas de motovehículos luego de quedar enredada con su cabellera en un engranaje de la máquina con la que trabajaba. El hecho ocurrió el lunes por la tarde en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

La fábrica está ubicada sobre la calle Agustín Molinas al 9.100. La joven, identificada como Rocío Décima fue encontrada por Rubén Alegre, el dueño de la empresa. Según explicó, a la chica se le enganchó el pelo en uno de los engranajes y se golpeó la cabeza con mucha violencia.

Alegre llamó al 911, pero cuando llegaron los oficiales la joven ya había fallecido. Décima sería la única empleada de la empresa. El fiscal del caso llevará adelante investigaciones para revisar que la fábrica tuviera todos los papeles en regla. También se ordenó el secuestro de la máquina que provocó el fallecimiento.

Al momento la investigación no cuenta con imputados ni detenidos. Al parecer todo se debió a un descuido de la víctima, aunque personas cercanas a la joven denuncian que «la fábrica no tenía habilitación y el accidente fue provocado por la falta de controles y medidas de seguridad».

La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte, y el fiscal Gastón Dupláa, titular de la UFIyJ, adelantó que realizará una investigación para reconstruir cómo fueron los hechos que desencadenaron en el mortal accidente.

CONMOCIÓN

La muerte de Rocío Décima causó estupor en vecinos del barrio y en gran parte de su círculo íntimo, que le dedicó unas palabras de homenaje en las redes sociales.

Una prima de la joven, con el usuario de Facebook “Vivi López”, escribió: “Y pensar gorda que andábamos medio enojadas (…) Todavía no caemos, tenías toda una vida, gorda. Cuidá a tu mamá y a tu hermana que ya no pueden más. Te fuiste nomás, gorda, y te faltó mucho por hacer”.

“Siempre presente en nuestros corazones, Rocío Décima, volá alto, angelito (…) Hay que disfrutar esta vida, gente, porque la vida es una sola. No tenemos otra y puede que hoy estemos y mañana ya no. Se necesita menos de un minuto para irte de este mundo. Disfrutemos del día a día juntos a las personas que amemos y nunca se olviden de saludar antes de irse y cuando llegan porque uno no sabe si puede ser el último beso. No se olviden de decir te amo o te quiero por más peleados que estén con la persona porque cuando no estén, no le van a poder decir nada”, agregó en otros mensajes.-

Fte: infocom.ar