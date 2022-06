La Matanza: ola de robos a alumnos y personal de un colegio de La Tablada

02 JUN – LA TABLADA – Padres de alumnos, maestros y auxiliares están denunciando en organismos municipales, Policía y redes sociales que vienen sufriendo reiterados asaltos con cuchillos y armas de fuego en inmediaciones al colegio y exigen más seguridad.

Se trata del Colegio Cervantes, privado, religioso y mixto, situado en Vieytes 40, localidad de La Tablada, pdo. de La Matanza.

«Los robos son diarios y nadie hace nada«, dicen algunos padres quienes solicitan que las autoridades educativas también se involucren y apoyen su pedido.

En ese sentido, piden que por lo menos en las horas de ingreso y egreso de la institución haya un patrullero vigilando para prevenir esta problemática.

«Los chicos llegar a estudiar a la escuela y salen con miedo, cerca de las 6 de la tarde ya es oscuro y no se ve ningún patrullero; van corriendo a la parada pero ahí también los motochorros le roban a la gente que espera el colectivo, es un desastre», contaba a infocom.ar otra mamá.

Y siguió: «A mi hijo le apuntaron a la cabeza con una pistola dos chorros que se bajaron de una moto… lo amenazaron, le dijeron que si lo volvían a ver le pegaban un balazo en la cabeza, mi hijo corrió asustado hasta la parada de colectivos donde había gente para refugiarse», relató.

Y continuó: «Es inaudito que chicos de 11 o 12 años deban sufrir estas agresiones, en realidad nadie debería padecer este grado de maldad que nos supera… Uno trae a sus hijos a la escuela y se siente inseguro, no sabe si les puede pasar algo en el camino, la situación no da para más, no queremos terminar armándonos para combatir a los chorros, no estamos en guerra pero si es para preservar la vida no va a faltar mucho para que algún papá lo ponga en práctica», dijeron en medio de un estado de angustia e impotencia ante la desidia de las autoridades comunales y policiales.

Un robo grabado en marzo cerca del colegio

Recordamos que la mañana del 30 de marzo pasado, dos alumnas y una mamá sufrieron un violento asalto cuando se dirigían al colegio (ver→ acá).

En aquella ocasión las víctimas resultaron despojadas de sus pertenencias, celulares y mochilas en tanto una de las chicas escapó corriendo y fue perseguida por los delincuentes.

Infocom.ar