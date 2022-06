La Matanza: padres que fueron a reclamar por estufas denuncian malos tratos frente al Consejo Escolar

07 JUN – Un grupo de padres preocupados por el problema de la falta de calefacción en las escuelas de sus hijos, problemática presente en cientos de establecimientos del distrito, denunciaron que fueron maltratados por personal del Consejo Escolar de la jurisdicción de San Justo. Mañana se espera una movilización de SUTEBA.

En ese sentido, una mamá contó esta mañana a matanza.info que cuando se aprestaban a entregar un petitorio, desde la puerta les dijeron que no había autoridades presentes: «nos atendió una pibita media cabeza rapada que daba un aspecto de no tener más de 17 años, nos dijo que no podíamos pasar y que esperemos afuera», comenzó diciendo la mamá.

Y prosiguió, «Al rato de esperar sin nadie que nos atienda, comenzamos a golpear la puerta y desde adentro nos gritaban que «parecíamos monos«, nos sentimos ofendidos porque nosotros simplemente queríamos entregar un papel y nadie nos daba bola», relataba con cierta indignación.

Por otra parte, para el día de mañana miércoles 8 de junio, a partir de las 9 am se espera una movilización de los gremios docentes de SUTEBA, CTA Y CTERA hacia el Consejo Escolar de San Justo, sito en Mñor. Marcon al 3200, así lo anunciaron mediante un comunicado y un flyer:

Lo cierto es que la pérdida de días de clase por la falta de calefacción ante las bajas temperaturas, se suma al extenso cierre por la pandemia durante 2020 y buena parte de 2021.

«Nuestra preocupación principal es que se siguen perdiendo días de clase y nadie parece importarle. Se anuncia con bombos y platillos cuántos días va a haber y no se termina cumpliendo por cuestiones de irresponsabilidad tan básicas que ya a esta altura no tienen justificación”, dijo en un medio Carla Rígoli, referente de Padres Organizados.

El gobierno de Axel Kicillof admitió que 350 escuelas tienen problemas de gas, pero los relevamientos extraoficiales marcan que son muchas más.

Según el sindicato Seduca, alrededor de 5.800 colegios reportaron problemas de calefacción, ya sea que se encuentran sin conexión de gas o con la conexión defectuosa. En el mismo reporte, los distritos más afectados son Merlo (120 escuelas), Moreno (89), La Matanza (88), Lomas de Zamora (66) y Quilmes (59).-

