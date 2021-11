La Matanza: un hombre de 58 años fue baleado en la nuca mientras hacía fila en un supermercado

15 NOV – GREGORIO DE LAFERRERE – El hombre que el pasado viernes fue herido de un balazo en la nuca cuando hacía fila en un supermercado y quedó en medio de un enfrentamiento entre bandas, continuaba hoy internado en estado crítico, mientras que los pesquisas procuraban localizar a uno de los autores del hecho, que ya fue identificado, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

En el mismo episodio resultaron heridas de bala otros dos hombres que estaban en el comercio, aunque ya fueron dados de alta, añadieron los voceros.

El hecho se registró el viernes pasado cuando se generó un enfrentamiento armado entre los integrantes de dos grupos antagónicos frente a un supermercado ubicado en la calle Da Vinci y la Ruta 3, de la citada localidad del partido de La Matanza.

Según explicaron las fuentes, todo comenzó cuando los integrantes de uno de los grupos aparentemente intentaron robar una bicicleta y, en ese marco, se pelearon con miembros del otro bando.

Fue allí que aproximadamente ocho personas pertenecientes la mitad a «la banda del fondo” o “de Las Casitas” y a “la de adelante” se tirotearon y los disparos alcanzaron a tres hombres que esperaban su turno para realizar el pago en la caja del supermercado.

El herido más grave fue identificado como Alfredo Enrique Constanzo (58), quien recibió un disparo en la nuca, mientras que otro de los heridos, Francisco Delgado, fue alcanzado por un proyectil en la ingle y, tras ser recibir asistencia en un hospital, fue dado de alta, al igual que un tercer hombre, quien recibió un tiro en una pierna.

Tras las declaraciones de testigos, se logró identificar a uno de los autores de los disparos, quien es intensamente buscado por la policía.

La investigación es llevada adelante por la fiscal María Belén Casal Gatto, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada 2 de Gregorio de Laferrere, del Departamento Judicial de La Matanza.

Fuentes judiciales indicaron que Constanzo fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Simplemente Evita, de González Catán, donde permanece internado en estado reservado.

El hecho fue caratulado como “robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con tentativa de homicidio criminis causae”.

«Papá te amo con toda mi alma y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y más para hacer justicia. Sos mi pilar papá, y te amo como a nadie, yo sé que podés, mi gordito. Yo sé que podés, sos mi mejor amigo, no me sueltes la mano, mi vida. Porque sos una de las personas que me impulsan a seguir adelante», publicó Belén, una de las hijas del hombre herido, en su perfil de la red social Facebook.

La familia de la víctima se solicitó además que eventuales testigos del hecho se presenten a declarar en sede judicial. En tanto, hoy la fiscal Casal Gatto interrogará a uno de los hombres que resultó herido en el enfrentamiento.-

