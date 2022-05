La Matanza: vecinos autoconvocados de Villa Luzuriaga marcharán esta tarde a la comisaría en reclamo de seguridad

13 MAY – VILLA LUZURIAGA – La convocatoria es para hoy viernes 13 de mayo a las 19 horas en Arieta y Triunvirato para desplazarse hasta la Comisaría Distrital Noroeste 3RA de la citada localidad.

En ese sentido, matanza.info mantuvo este mediodía un diálogo con uno de los vecinos autoconvocados para que detalle de qué se trata el reclamo. Anunció que presentarán un petitorio a las autoridades de la dependencia y también lo harán en la Municipalidad, en la Fiscalía y en breve van a ir a la Departamental de Puente 12 para hablar con el Jefe de la Policía. Además solicitarán ser atendidos por el ministro de Seguridad, Sergio Berni.

A tal efecto, Víctor detalló a este medio que los vecinos viven con miedo ante los recientes hechos de inseguridad, notablemente incrementados en la zona «de un año a esta parte» destacó, y específicamente teñidos de una violencia inusitada.

Al respecto, describió que los malvivientes no sólo amedrentan con sus armas, sino que efectúan disparos a sus víctimas, aun habiendo consumado el robo, situación que describe como «una maldad injustificada».

«Hace unos días atacaron a una chica acá en la Rotonda y le dispararon en un brazo. La chica está bien y se está recuperando», señaló el vecino.

Mientras tanto, Víctor destacó que la sucesión de hechos violentos en algunos casos han terminado con heridos; en otras circunstancias los disparos no salieron pero -aclaró- «que no haya habido muertos no significa que no pueda haberlos en cualquier momento y para eso es que los vecinos nos hemos convocado, para evitar que eso pase», advirtió.

También dijo que «hay dos motos desde hace veinte días que ya se sabe que andan robando en la zona y no los agarran. La Policía ya tiene toda la descripción de esta gente, que andan en una XR150 y en una Tornado blanca con letras rojas, son cuatro en dos motos que están robando«.

Y agregó: «En una semana los mismos robaron a un auto, luego a una chica le sustrajeron la mochila… como ejemplo, en Chañar y Rivera Indarte unos que andaban en una camioneta le robaron a un pibe la bicicleta y el celular, también le robaron la campera y las zapatillas».

Por todo ello, esta tarde a las 19 hs. se reunirán en la intersección de las calles Arieta y Triunvirato e irán a la comisaría. Y para difundir la convocatoria hicieron circular en las redes sociales y comercios de la zona, un flyer que así lo anuncia.

En tanto, en el marco de la marcha la cual destacan es «sin banderas políticas», pedirán que las autoridades hagan su trabajo y actúen en la prevención ya que «no se ven patrulleros recorriendo la localidad».

A su vez, solicitarán que la Policía, ante la falta de efectivos o móviles, que los pidan a instancias superiores: «La vida es un derecho y hay que poner todos los recursos disponibles para protegerla como corresponde», finalizó el vecino.-

