La misteriosa muerte de Acero Cali, encontrado fallecido hoy en un hotel, a los 49 años

03 OCT – Personal de la comitiva promotora de boxeo que estaba con la víctima fue la que lo encontró muerto en su habitación.

Tal como informamos en exclusiva → acá, encontraron el cuerpo del ex campeón de kick boxing Jorge “Acero” Cali. Fue a las 12 de este domingo que un llamado telefónico desde el Hotel & Spa La Campiña, de Santa Rosa, La Pampa, solicitó la presencia policial en el lugar por una persona fallecida.

Se trataba del legendario luchador, campeón mundial de kickboxing y actual promotor de boxeo Jorge “Acero” Cali, quien estaba de visita en la provincia por una velada pugilística que se hizo el sábado por la noche en el club Estudiantes.

Tras el llamado al Cecom, la oficia de atención ciudadana de La Pampa, llegaron los agentes de la Comisaría 1° de la policía provincial hasta el hotel ubicado en el kilómetro 604 de la Ruta Nacional 5, en las afueras de Santa Rosa. Allí se entrevistaron con los allegados a la víctima. Es que “Acero” Cali se encontraba alojado en el lugar desde el viernes pasado junto a un equipo de trabajo de la empresa Chino Maidana Promotions.

“ Los policías hablaron con las personas de la comitiva que auspició la velada de boxeo y le contaron que fueron los que lo encontraron a Cali sin signos vitales en la habitación donde se hospedaba ”, dijeron fuentes del caso.

La policía científica en el hotel donde encontraron muerto a «Acero» Cali

“Acero” fue asistido por un grupo médico de emergencia llamado por la consejería del hotel pero no reaccionó a las maniobras de reanimación que le practicaron. Fue la Policía la que se comunicó con el SEM, el servicio médico de emergencias pampeano y, una vez que se constató su muerte, se activó el protocolo para estos casos, y se dio intervención a la Justicia.

“E s una persona que encontraron fallecida en una habitación, hay que aplicar un protocolo tendiente a esclarecer las causas del fallecimiento y esto es reciente, por ende, la gente de la Agencia de Investigación Científica, que son peritos calificados, y el médico forense, son quienes lo determinarán ”, explicó la fiscal Cecilia Martini, que investiga la muerte de “Acero” Cali.

La fiscal Martini, quien trabaja con su asistente, la fiscal Selva Paggi, habló brevemente con la prensa que estaba frente al hotel donde hallaron muerto al ex luchador. Y aclaró que Cali “tiene un médico de cabecera, que es de Buenos Aires”, en el marco de los rumores de que la víctima habría sufrido un paro cardiorrespiratorio. Justamente, en ese sentido, Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio y cercano a la víctima, confirmó que el ex campeón tenía problemas coronarios.

«Acero» Cali con Guillermo Moreno (Facebook: AceroCaliOficial)

De todas maneras, la Justicia aguarda la información de los peritos y el resultado de la autopsia para confirmar las causas de la muerte del ex luchador. Mientras tanto, en el lugar, ubicado en las afueras de la capital pampeana, hay un amplio operativo policial.

Cali, CEO de la empresa promotora, estuvo acompañado durante el fin de semana por el ex campeón mundial superligero y welter de la Asociación Mundial Boxeo (AMB) Marcos “Chino” Maidana.

La última aparición pública de la víctima fue en la previa de la pelea estelar de la velada del sábado por la noche, en la que el bonaerense Ángel Nicolás “El Rayo” Aquino atrapó el vacante título argentino de la categoría gallo, luego de vencer a su comprovinciano Luciano Baldor por puntos en decisión unánime. El combate estuvo pactado a diez rounds y los tres jurados vieron ganador al púgil oriundo de Florida, partido de Vicente López, con tarjetas de 98-91; 97-92 y 98,5 a 95.

Una imagen e la noche del sábado lo muestra a Cali, sonriente, sentado junto a los organizadores de la velada, al borde del ring, vestido con una remera negra y con una llamativa cadena dorada.

De remera negra y llamativo colgante dorado, una de las últimas imágenes de Cali

De gran trayectoria en la década del noventa, “Acero” Cali popularizó una de las artes marciales más sofisticadas a base de su notable rendimiento y carisma. Sus títulos internacionales le permitieron presentar una serie de combates en el mítico Luna Park, donde el público aceptó con euforia el espectáculo que hasta ese entonces no era tan conocido por los argentinos.

Después de su retiro profesional, también incursionó en la política. Sus relaciones personales con Guillermo Moreno, Mauricio Macri, Sergio Masa y Daniel Scioli lo entusiasmaban para sus candidaturas en Escobar, su lugar de origen. Sin embargo, en 2016 fue apartado del bloque de concejales Peronismo que Hace tras conocerse una grave denuncia que lo involucraba.

En un informe del programa Telenoche, se lo había acusado de haber presionado para la aprobación de un proyecto para el desarrollo de un emprendimiento recreativo de dudosa legalidad. Y además, por haber presuntamente amenazado a quienes se oponían a la iniciativa.

El ex luchador había argumentado en su momento que se trató de “una operación de prensa”. “Está claro que fue una operación de prensa, es evidente. Yo nunca recibí ninguna denuncia de ninguna índole y no estoy involucrado ni tengo absolutamente nada que ver con ese emprendimiento”, fueron sus palabras acerca del informe del ciclo televisivo.

