El Gran Maestro argentino Alain Pichot ganó un Torneo Internacional de Ajedrez en España

22 NOV – El Gran Maestro argentino Alain Pichot, con 7 puntos, ha resultado ganador del XXXII Torneo Internacional de Ajedrez Diputación de Cáceres, que se ha celebrado este fin de semana en la Nave del Trigo de la localidad cacereña de Moraleja, y en el que el ganador de la categoría infantil ha sido el cacereño Nicolás Regadera.

El segundo puesto fue para el Gran Maestro gallego David Lariño, con 6,5 puntos, y en los puestos tercero y cuarto, empatados, se han situado el Gran Maestro portugués Luis Galego y el madrileño Sergio Sánchez, ambos con 6 puntos.

Además, en la categoría infantil el nombre del ganador es el del cacereño Nicolás Regadera, que ha alcanzado 5,5 puntos, seguido en el pódium por Esther Prieto, de Madrid; Alberto Serrano, Plasencia; Francisco Fernández, Las Hurdes, y Alejandro González, de Moraleja, todos ellos con 5 puntos.

En esta edición han participado un total de 89 jugadores y jugadoras, 46 en la categoría Senior, y 43 en la categoría Infantil. Participantes llegados de distintas comunidades autónomas de España y de cinco países, Argentina, Portugal, Colombia, Perú y España.

Carrera Deportiva del Gran Maestro Alain Pichot

Como jugador de ajedrez ostenta diversos récords nacionales, ya que obtuvo el título MF a los 11 años, el título de MI a los 15 años y el título de Gran Maestro a los 17 años.​

En su carrera a nivel nacional, obtuvo los campeonatos nacionales de desarrollo en las categorías sub 10, sub 12, sub 14, sub 18 y sub 20.​

A nivel continental, obtuvo el campeonato Panamericano en 2008 en la categoría sub 10 y en 2010 logró medalla de bronce en la categoría sub 12.​

Compartió el tercer lugar (quinto por desempate) en el campeonato mundial sub 10, disputado en Vietnam en 2008.

En septiembre de 2014 se consagró Campeón Mundial sub 16 en Durban, Sudáfrica.​

En 2016 se convirtió en el jugador más joven en representar a la Argentina en las Olimpiadas de ajedrez, resultando invicto en las 7 partidas que jugó.​

Entre sus triunfos más destacados se encuentran las victorias frente a Veselin Topalov en rápidas en 2015, el triunfo contra Zoltan Almasi en Isla de Man 2017 y el triunfo contra Alireza Firouzja en la FTX Crypto Cup de 2021.​

En 2021, participa de la Copa del Mundo de Ajedrez en la ciudad de Sochi, en Rusia. ​

Reconocimientos