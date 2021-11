Rematan celulares alta gama, notebooks y tablets decomisados por aduana a precios increíbles

26 NOV – AFIP llevará adelante dos nuevas subastas online a través del sitio del Banco Ciudad de mercaderías que por rezago, confiscación o abandono, quedaron a disposición de la Dirección General de Aduanas.

La administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevará adelante dos nuevas subastas online de mercaderías que por rezago, decomiso o abandono quedaron a disposición de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Primera subasta: Playstation

La primera tendrá lugar el jueves 2 de diciembre en la que se subastarán juegos de consola y joysticks.

Segunda subasta: celulares alta gama

La segunda se celebrará el jueves 9 de diciembre y allí se ofrecerá:

Thank you for watching

Cámaras fotográficas

Celulares de alta gama

Relojes inteligentes

Tablets

Notebooks

En ambos casos, los productos se encuentran en distintas dependencias aduaneras de la región nordeste.

La mercadería que la DGA ofrece a remate es toda aquella que no puede tener como finalidad la donación, al tiempo que permite liberar el espacio en los diferentes depósitos. Ambas subastas se realizarán de manera online a través de la página web del Banco Ciudad, en la que se pueden ver las mercaderías de los distintos lotes con el precio base y una descripción de cada una de ellas en el sitio https://subastas.bancociudad.com.ar/

Inscripción a los remates

Para poder participar, los interesados deberán realizar una inscripción 48 horas antes de cada remate. Luego de realizada esta inscripción, los usuarios podrán ingresar a la subasta seleccionada y hacer la transferencia de la caución. De esa forma, se obtiene la habilitación para participar. Si bien los remates se realizan online, cada comprador deberá retirar la mercadería en las distintas dependencias donde se encuentran los productos o autorizar a alguna persona para el retiro.

Subasta de juegos de consola y joysticks

La subasta que se realizará el jueves 2 de diciembre está conformada por 60 lotes conformados por juegos de consola, joysticks y videojuegos en CD.

Son productos que se encuentran almacenados en depósitos de Barranqueras (Chaco), Clorinda (Formosa), Corrientes, Formosa y Goya (Corrientes), razón por la cual el comprador debe retirar la mercadería en esas dependencias o autorizar a alguien para el retiro.

Subasta de celulares

La segunda subasta está conformada por 59 lotes que constan de cámaras fotográficas, celulares de alta gama, relojes inteligentes, tablets y notebooks. El remate tendrá lugar el jueves 9 de diciembre.

Los diferentes lotes se encuentran en dependencias aduaneras de Barranqueras (Chaco), Corrientes, Formosa, Paso de los Libres (Corrientes) y San Javier (Misiones). Por lo tanto, los compradores tendrán que retirar la mercadería de esas dependencias o autorizar a alguien el retiro.

Fte: AFIP