Sergio Berni reclama extender la cuarentena estricta a 16 días

23 MAY – En el segundo día de la cuarentena estricta , el gobierno bonaerense pidió una extensión del plazo de la medida destinada a bajar los contagios por la segunda ola de coronavirus .

El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni dijo que las restricciones deben durar una semana más, “15 o 16 días” en total en el lugar de los nueve actuales. Su par de Desarrollo de la Comunidad Andrés “Cuervo” Larroque expresa que “es imposible saber si alcanza” con el plazo actual y que “se irá evaluando” si se extiende o no.

Berni dijo que “no se puede predecir lo que va a suceder” al término de la vigencia de las fuertes limitaciones para circular y abrir locales comerciales. Aunque manifestó que “cualquier medida restrictiva impacta en la búsqueda del resultado esperado, que bajen los casos de COVID-19”.

Ante la disparidad de casos de la enfermedad afirmaba que “había que tomar estas medidas para darle respiro al sistema sanitario”. Pese a que afirmó que “para hacerlo correctamente se necesita una cuarentena equivalente a tres períodos de incubación del virus, que duran unos 5,2 días cada uno”. Sostuvo que resultó en un total de “15 o 16 días”, en el lugar de los nueve que dispuso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 334/2021.

Expresó que por las restricciones “bajar los casos van a bajar” y que este tipo de medidas “impactan positivamente en el resultado”. Aunque dijo que “cuando uno planifica estas acciones no solo hay que llegar al éxito sino también consolidarlo”. Opinó que “a esta cuarentena le falta una semana más”, en declaraciones a Radio Rivadavia.

Sergio Berni, ministro de seguridad de la Pcia de Buenos Aires.

Manifestó que cuando existen situaciones límite “hay que parar, guste o no” y usó términos bélicos para referirse a combate contra la pandemia. Señaló que “sin la vacuna no se puede hacer una ‘operación ofensiva’ contra el enemigo”, en referencia al COVID-19. Advirtió que “como no hay cantidad suficiente” de inmunizaciones “se debe hacer evasión, no tomar contacto con el virus hasta tener la provisión suficiente de vacunas”.

Advirtió que tanto el sistema sanitario como la sociedad están “agotados” por la pandemia y sostuvo que “no hay otra salida” que la vuelta de la cuarentena estricta para tratar de contener los contagios. Dijo que no cree en “el estado policial para llevar adelante una medida que tiene que ver con la responsabilidad de los ciudadanos”. Afirmó que en consideración de él “va a haber cumplido muy fuerte” por la batería de restricciones dispuestas en el DNU.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense también planteó la posibilidad de que las restricciones pueden extenderse. Advirtió que “es imposible saber si alcanza con 9 días” y que terminen el 30 de mayo. Expresó que el efecto de estas medidas “se irá evaluando” a medida que se conozcan los números de contagios.

Afirmó que “las cosas se estaban complicando” en la Argentina y que en consideración de él “no quedaba alternativa” que volver a una cuarentena dura. Sostuvo que “nadie tiene como primera opción tomar este tipo de medidas, pero cuando no hay más remedio hay que ser firmes y disponerlas”. Expresó que se trata de decisiones que “implican el cuidado de la sociedad, más allá de que sean simpáticas o no”, en declaraciones a Radio Con Vos.–