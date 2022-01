Todavía hay tiempo para participar del sorteo del sueldo de Javier Milei: cómo registrarse

10 ENE – La nómina ya superó los 800.000 inscriptos. La particular cita ya tiene fecha y hora: será el próximo miércoles 12 de enero en Mar del Plata, cuando el diputado Javier Milei visite la ciudad en el marco de su gira nacional.

Hasta ese día a las 10 de la mañana, los participantes podrán inscribirse para participar del sorteo de su sueldo de diputado nacional. El sorteo a este mediodía, ya sumaba más de 800.000 inscriptos, de acuerdo con la página web.

La convocatoria para participar del sorteo se abrió el miércoles pasado y solo el primer día ya había recibido más de 200.000 inscripciones.

En menos de 24 horas la página “Mi Palabra Javier Milei” recibió más de 1.200.000 visitas y colapsó varias veces porque no resistía la conexión de 20.000 personas por minuto. El fin de semana los números siguieron subiendo y alcanzaron más de 5.500.000 visitas.

Para anotarse se solicita a los participantes que ingresen nombre, apellido, DNI, correo electrónico, celular y fecha de nacimiento. Luego el sistema les asigna un número con el cual podrán participar del sorteo que se hará en Playa Grande. El único requisito es ser argentino y mayor de 18 años.

Una enorme base de datos

El registro para participar del sorteo del sueldo como diputado de Javier Milei a través de la página web «Mi Palabra».

En las redes, varios cuestionaron la base de datos que consiguió el diputado gracias al sorteo. Desde la fuerza aseguran que no será utilizada. “Urgente, no precisas validar tus datos ingresando tu tarjeta de crédito. El sorteo no lo requiere”, aclaró Milei en sus redes en medio de la polémica.

Sabrina Ajmechet, diputada de Juntos por el Cambio, cuestionó la idea de Milei. ”¿De qué vive? ¿Cómo paga sus cuentas?”, se preguntó vía Twitter. Y agregó: “A favor de una dirigencia política que viva de sus sueldos. Sino (sic) solo los ricos podrían hacer política, como pasaba en general en el s. XIX”. View this post on Instagram

“El sorteo se hará en vivo, con un escribano y lo vamos a transmitir por nuestras redes. A los efectos de la resolución se hará mediante cualquiera de los programas de generación de números aleatorios que hay en internet, y una vez que se obtiene uno (lo cual se verá todo el procedimiento) se busca en el sistema a quién corresponde el número y se lo anuncia”, precisó el diputado, en medio de la repercusión por el sorteo.

Milei lo había anticipado durante la campaña electoral. Sostiene que está en contra de donar su salario. “Estaría haciendo caridad con el dinero ajeno. Eso es la justicia social y eso es lo que no me gusta”, dijo.

“La idea es que el dinero que se le sacó por la fuerza al pueblo, vuelva al pueblo”, explicó el diputado tras el anuncio y sumó que lo considera “dinero sucio”.

Este mes, el monto a sortear ronda los $200.000, dado que Milei asumió como diputado el 10 de diciembre, pero el economista aseguró que sorteará su dieta casi $300.000 todos los meses. Según explicaron desde La Libertad Avanza, una vez sorteado el sueldo de este mes se reabrirá la inscripción y los participantes se irán acumulando.

Fuentes de la Cámara de Diputados consultadas por este medio aseguraron que no habrá reparos legales contra la movida de Milei. “La dieta es de él y puede hacer lo que quiera con ella”, afirmaron las autoridades del cuerpo parlamentario.

Milei estará en Mar del Plata el próximo miércoles para dar una clase de economía titulada “La justicia social es injusta”. Antes de iniciar la presentación, hará el sorteo.-