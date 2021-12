Un drama oculto y amparado por el Estado: «Temo que mi hijo sea el próximo Lucio»

ATENCIÓN: CONTIENE MATERIAL SENSIBLE

INFORME ESPECIAL DE INFOCOM.AR

En nuestro país, las mujeres, por el hecho de serlo, son consideradas seres poseedores de la verdad absoluta, madres intachables y merecedoras de que el hombre separado las mantenga a ellas y a los hijos en común.

Sin embargo, para este mismo poder Político el hombre, por el hecho de serlo, debe estar desposeído de la presunción de inocencia y ser culpable por defecto.

Cuando se produce un divorcio la norma es que los hijos vayan a vivir con la madre, salvo que esta sea una delincuente, alcohólica o drogadicta y a veces ni así.

También es condición habitual que ésta decida todo lo relacionado con los menores, a pesar de existir un componente jurídico denominado «Patria Potestad» que teóricamente hace partícipe al PADRE de las decisiones que afectan a la vida de los hijos, pero que en la realidad no sirve para nada.

Y no sirve porque a pesar de que, en teoría, no poder legalmente realizar traslados de domicilio con los niños, ellas lo hacen con total impunidad.

Cuando se produce este hecho, comienza «El Proceso«, la desconexión paterna. Suelen elegir un destino lo más alejado posible del entorno del progenitor y comunicarlo a las pocas horas antes de efectuarlo que permite la Ley, a pesar de llevar meses gestándolo.

Padres contra la discriminación en la tenencia de sus hijos. Denuncian que luego de la separación de sus parejas, los padres son “apartados y pierden el vínculo con sus hijos”.

Y se inicia un procedimiento que suele ser común en todos los casos. El hijo de ambos, que adoraba a su padre y mantenía un fuerte vínculo con él y su familia, comienza a mostrarse frío y distante al teléfono y en pocos meses la CARCELERA vomita la lapidaria frase que tantos hemos escuchado: «tu hijo no quiere saber nada de ti«.

Entonces, ella se siente vencedora. Piensa que ha ganado la guerra, pero lo que su mente enferma desconoce es que el gran perdedor de su inmunda batalla es su propio hijo.

Curioso, ¿verdad? En la mayoría de los casos el protocolo es idéntico, como si hubiesen sido aleccionadas de cómo tienen que ejecutar «El Proceso«.

En cualquier país coherente, los poderes políticos y judiciales tomarían cartas en este asunto investigando y adoptando las medidas persuasivas necesarias para que miles de mujeres no infringiesen este daño moral vitalicio e irreparable a tantos niños y niñas.

Y luego está la «Justicia«, que no es que vele por los intereses del menor, es que ampara y espolea a estas miles de perturbadas, porque acometer una aberración de estas características como es la de destruir por rencor a un padre utilizando a los hijos, no puede ser obra más que de mentes muy enfermas o almas endemoniadas.

Por ello, luchar contra «El Proceso» se antoja una pelea de David contra Goliat en la que la izquierda progre, los movimientos ultra feministas, la «perspectiva de género» y parte de la derecha también, ampara la demencia de estas locas por el hecho de ser mujeres, dotándolas de la soberbia y prepotencia que da saber que cualquier delito les será condonado por ser mujeres.

También están los que miran para otro lado ante la gravedad de lo que está sucediendo. La mayoría porque no va con ellos. Pero irá, más tarde o más temprano, con ellos o con sus hermanos, tíos o amigos, irá, porque cada vez son más los damnificados.

La genitora, la mujer psicópata haciendo de «madre». Su formato. Sus efectos sobre los hijos. El clima psicopático. La reacción de los hijos. El complementario. Dr. Hugo Marietan.

En los Tribunales de Familia las denuncias de los padres varones no son tomadas en cuenta

Los integrantes de la agrupación “Todo por nuestros hijos ya”, entregaron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, una misiva en la cual expresan que se trata de una organización compuesta por más de 600 padres en todo el país.

“Venimos transitando las lentas y tortuosas vías judiciales para recuperar o mejorar, en cantidad y calidad de tiempo, la comunicación con nuestros hijos. Siempre hemos tenido presente que estar separados o divorciados de las madres de nuestros hijos, en ningún caso debiera implicar la ruptura de los lazos paterno-filiales”, expresan.

“No somos padres que abandonaron a sus hijos sino que, muy por el contrario, luchamos para poder desempeñar nuestro rol de padres, con miras a lograr lo mejor para nuestros hijos. En el mejor de los casos, se nos está condenando a ser ‘visitadores’ esporádicos, simples cajeros automáticos y a ignorar todo lo que se refiera a la vida de nuestros hijos: salud, escolaridad”, expresan los padres en su carta.

También cuestionan que “la lentitud en la tramitación de los procesos judiciales los aleja de sus hijos y los transforman a ellos en una especie de niños huérfanos de padres vivos, aunque se invoque erróneamente a cada paso, el sagrado principio del superior interés del menor”.

Cuestionan las demoras en los procesos judiciales y las “falsas denuncias” con la “única finalidad de destruir la relación padre-hijo”.

También advierten que en casi todos los casos “no se sanciona al progenitor que utilizó a su hijo en pos de una mal llamada venganza”.

“Hoy deseamos hacer entrega de los obsequios, juguetes y regalos que desearíamos haber dado ayer a nuestros hijos personalmente con motivo del ‘Día del Niño’ pero nos vimos impedidos de hacerlo, porque los expedientes siguen demorados por groseras maniobras dilatorias”, aseguran.

Ricardo con su hijo Gabriel y el amor puro que le fue cercenado.

Un caso testigo con implicancias internacionales

Este es el caso de RICARDO, que padece el drama de no saber dónde está su hijo GABRIEL de 7 años desde principios del 2018 en que su pareja de origen colombiano se lo llevó de la casa.

Así lo resume en primera persona: «La madre de mi hijo, Angela Rocío M. C. (43) está denunciada civil y penalmente por aplicar violencia intrafamiliar, no sólo contra el nene sinó contra mí y mi madre anciana de 91 años, ya fallecida».

«Tras unos 5 años de convivencia desapareció cuando yo no estaba, llevándose a mi hijo y radicando una denuncia en mi contra por violencia de género, denuncia totalmente falsa a los fines de procurarse un marco legal al RAPTO e impedimento de contacto, utilizando a mi hijo como un instrumento para causarme daño».

Los hechos desde el comienzo

«Antes de continuar, aclaro que todo está respaldado con pruebas fehacientes presentadas ante el juzgado Nº 6 Tribunal de Familia San Justo La Matanza y Fiscalía Nº 2 de la misma jurisdicción. No es mi intención denigrar a nadie pero se trata de hechos reales que deberían haber sido vistos, evaluados y juzgados donde corresponde, cosa que no se hizo».

«En el 2011 ya estaba divorciado legalmente hacía 8 años. En ese contexto conocí a esta mujer mediante redes sociales y comenzamos una relación virtual durante un año y medio. Hablábamos casi todos los días por videollamada hasta con su familia, padres y hermano. Me contaba que en su país Colombia no conseguía trabajo. Un día me propuso viajar a Buenos Aires para buscar trabajo, organizarnos y formalizar la pareja alojándose en mi domicilio cosa que acepté».

«Finalmente arribó en noviembre del 2012. Antes de vencer el plazo de estadía legal se hicieron los trámites de residencia temporaria. Paseábamos, nos divertíamos y la pasabamos bien. Pero a veces mostraba reacciones inesperadas y discutía por cuestiones triviales para luego pedirme disculpas, actitudes que no evidenció antes».

«Después me confesó que tenía problemas de tiroides, que debía tomar una medicación, que no era ella sino su enfermedad o eso intentaba justificar. También que había sido secuestrada por la guerrilla colombiana, que estuvo prisionera dos meses en la selva… que la rescató una ONG, ya la cosa empezó a tornarse escabrosa».

«En enero del 2014 nació Gabrielito, un nene hermoso, increíblemente bello y con una salud espléndida, pero también comenzaron los descuidos que me hacían estar detrás de ella. En una ocasión dejó en la cuna la tijera con la que le cortaba las uñitas. No es que yo me considere un ser perfecto, pero algo de experiencia como padre tenía con dos hijas de mi anterior matrimonio ya mujeres. Pero además es puro sentido común».

«El temor a un accidente por negligencia que yo esperaba que no ocurriese, ocurrió: Angela se olvidó un pote abierto de dermaglós dentro de la cuna y el nene se lo terminó comiendo».

«Simultáneamente que buscaba desesperado el teléfono de emergencias en el pote me decía «Ja! nuestro hijo ahora estará lubricadito por fuera y por dentro». Llegamos como bólido a la guardia del Hospital Vélez Sarsfield donde ya nos estaban esperando y tras un traumático lavaje de estómago quedó internado por 36 horas porque el nene no orinaba. Finalmente tras los estudios comprobaron que estaba todo bien y le dieron de alta».

Un viaje a Colombia y comienzan a aparecer las huellas

«En diciembre 2014 falleció mi madre tras una caída y rotura de cadera. Estando convaleciente tras la operación y en medio de una discusión le espetó: «Usted ni sueñe que va a volver a caminar, usted se va a morir en esa cama». Hasta me quiso imponer que «bajo ningún concepto le arrime el bebé a su cama». El odio infundado que le tuvo era demencial, sin embargo antes de morir hicieron las paces».

«A mediados del 2016 me propone viajar con el nene para que conozca a los abuelos y a su numerosa familia por tres meses. Luego me entero de pura casualidad por una foto que decidieron hacerlo bautizar en Bogotá, sin decirme absolutamente nada».

Testimonio del maltrato infantil aplicado por la «madre» de Gabriel pero que la justicia no vio.

«Ya de regreso, van pasando cada vez más incidentes de maltrato, violencia y hostigamiento contra mi porque nunca le alcanzaba el dinero, me disminuía y devaluaba, incluso en presencia del nene y en connivencia con su familia colombiana. Por lo tanto me vi obligado a recolectar pruebas en audio y video con la intención de preparar una denuncia bien documentada, siendo consciente de que sólo con mi palabra no sería suficiente».

Señaló que la abuela materna del nene viajó a Bs. As. para estar en el nacimiento y se alojó en la casa.

Ricardo indicó que a su hijo le suministraban sustancias no recetadas por ningún médico y sin haber enfermedad alguna teniendo sólo pocos meses de vida. Esto tampoco fue valorado por el Juzgado.

«Gabriel comienza a asistir a salita de 3. En el Jardín se hace evidente el maltrato y las maestras nos comenzaron a convocar a reuniones donde aconsejaron llevar al nene a terapia con un psicólogo infantil. Eso la puso muy molesta y saboteó todo intento de llevarlo adelante».

«Las discusiones por la crianza continuaban, pero jamás hubo violencia de mi parte contra ella tal como mintió descaradamente en su denuncia relatando una escena ficticia y totalmente falsa. En el medio se colaron los problemas económicos y el reproche por la aberración de aquella noche cometida con mi madre postrada: fue allí donde le expresé que estaba en duda si continuaba queriéndola. Creo que ese fue el detonante que activó su venganza».

Gabriel y su mascota.

«Finalmente un 25 de enero del 2018 tras regresar pasado el mediodía de hacer un trámite, me encuentro con la casa cerrada y ni rastro de ambos. Después de varios intentos en tratar de ubicarla a su celular y pasadas horas realice la denuncia al 911 y en simultáneo realicé publicaciones en las redes con la foto de ambos».

«Al día siguiente recibí una llamada a mi celular de una tal Nancy MÉNDEZ de Desarrollo Social. Me dijo que era coordinadora de un «refugio para mujeres maltratadas» y me notificó que tanto Angela como Gabriel estaban en ese lugar y que ya habían efectuado una denuncia en mi contra por violencia de género. Quedé atónito aunque, en el fondo, aliviado por enterarme que por lo menos estaban vivos».

Comienza «El Proceso»

«A sólo seis días, el 31 de enero, le íbamos a festejar su 4to. cumpleaños a Gabriel. Ya estaba reservado el salón y hasta confeccionamos juntos las tarjetas de invitación en la PC. Estaba feliz siendo que él asistía a los cumples de todos sus compañeritos, pero como el suyo caía en período de vacaciones, igualmente iba a tener su agasajo. Estaba enormemente ilusionado y hasta contaba los días con su dedito en un calendario pegado en la heladera».

«Sin embargo ese cumpleaños mi hijo lo pasó encerrado en un lugar desconocido junto con los hijos de las otras madres del refugio que, luego en la última vez que hablé con él mediante el único llamado que me ‘concedieron’ me dijo: «acá hay muchos chicos… pero los chicos no me quieren… no me quieren los chicos».

Un extraño posteo que realizó la madre estando en el refugio.

«Pasé todo el resto del 2018 y el 2019 recorriendo infinidad de lugares, pasillos, sedes, reuniones. Envié mails, realicé llamados buscando ser escuchado. Encontré solamente obstáculos e indiferencia: te ponen a trepar un espejo«.

«Me ordenaron desde el juzgado asistir a terapia, fui una vez por semana a una institución privada porque las direcciones que figuraban en la cédula no existían o eran sólo para mujeres. También dictaminaron una orden de restricción perimetral de 6 meses con un alejamiento de 200 metros con respecto a la progenitora (no al nene) pero insólitamente en referencia a ningún punto ya que me era ocultado su domicilio«.

«Todo ese camino espinoso es el que le hacen recorrer a los padres. En el medio no se me permitía saber absolutamente nada de la vida de mi hijo, ni verlo o hablar con él».

«Al preguntarle a la psicóloga del refugio, Paula LIPERA dependiente de Desarrollo Social de La Matanza, único nexo que tenía con mi hijo, después de varias evasivas me terminó diciendo: «Gabriel está muy bien y extraña mucho al perro»: la ALIENACIÓN PARENTAL y el IMPEDIMENTO DE CONTACTO estaban a plena marcha».

Uno de los regalos que Ricardo logró enviarle para su cumpleaños fue un auto a control remoto, pero al nene le fue ocultado quién se lo obsequió.

«Tras un año de incertidumbre y a través del expediente, me enteró que a los seis meses de estadía ya no estaba en el refugio y se había ido a vivir a Villa Luzuriaga con un novio al que el nene llamaba «Papá LEO«. Quise hacer un nueva denuncia por averiguación de paradero en la Fiscalía Nº 8 de San Justo y no me la quisieron tomar».

«La abogada que contraté al principio hizo todo mal. Debí recurrir a los abogados de la Defensoría que es lo mismo que la nada, ya que no podía continuar con mi trabajo y estaba sin dinero, abocado las 24 hs. en moverme para recuperar a mi hijo; presenté escritos, CDs con los chats, audios, fotos y videos de las pruebas de maltrato que nadie se dignó a ver, además de tres testigos que nunca fueron citados a declarar».

«En las últimas veces que me presenté en el Juzgado a fines del 2019, me enteré que la madre inició un pedido de autorización al Juez para viajar a Colombia con mi hijo. Desde ahí nunca más supe nada ya que nos encerraron por la pandemia. Nadie me llamó ni notificó nada, solo esto que hoy escribo tras la horrible muerte del pobre angelito de La Pampa y que me movilizó a retomar las pocas fuerzas y esperanzas que me quedan».

«En este momento no sé si mi hijo está vivo, si es abusado, maltratado, con quién está, no se nada. Le pido a Dios que perdone a todas las personas que se interpusieron bestialmente entre el corazón de mi hijo y el mío. Rezo para que ese mismo Dios lo proteja. Pero también exijo que sean juzgados y condenados todos ellos, porque el derecho fundamental del niño es estar con ambos padres, es necesario y es un derecho de él, mientras yo esté con vida Gabriel y todos los chicos separados injustamente serán considerados huérfanos de padre vivo.

Y lo peor de todo esto, amparado y avalado por el Estado: quizá estemos a tiempo de salvar a Gabriel».-

Conclusiones:

La madre no debe ser un obstáculo entre el padre y sus hijos. También puede suceder a la inversa. La separación suele dejar sentimientos acentuados de resignación y venganza. En casos en que sea la madre quien sufra estos estados de ánimo debe tener presente que el padre es el único que sus hijos tienen y que su presencia les es tan necesaria como la de ella.

Es común ver a hijos que odian o desprecian a su padre, como reflejo de la actitud de la madre. No logran acercarse a él. Otros sienten que al relacionarse con el padre traicionan a la madre. Perciben que ésta en el fondo no les está dando permiso para fortificar ese vínculo y permanecen aliados con ella.

Los sentimientos que sufre la madre son normales, pero sus efectos son nocivos para sus hijos. Si la situación se cronifica, probablemente algunos terminarán pegados a ella, sin poder emanciparse, y a la vez odiandola por haberles impedido acceder al padre.

La madre ante todo, debe estar alerta a las palabras y a la conducta de todos los días: tratará de ir eliminando el menosprecio para no desfigurar la imagen del padre. Poco a poco procurará reencontrar las cualidades que alguna vez apreció en él y se las comunicará a sus hijos. Así, algunas madres pueden recordar los momentos en que la pareja fue feliz, en que desearon tener esos hijos y se alegraron con sus nacimientos.

Si se esfuerza, la madre podrá dar a sus hijos la imagen del padre real que tienen, con sus virtudes y defectos. A la vez irá descubriendo los matices de su propia historia personal y la parte de responsabilidad que le cupo en la ruptura. este hallazgo le servirá para conocerse y madurar como persona.-

