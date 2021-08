Un enfermero murió tras ser atacado por sus vecinos por enfermarse de Covid

11 AGO – La provincia de Neuquén lamenta la muerte del enfermero Daniel Porro, una de las primeras personas que se puso al frente del cuidado de la salud en la provincia cuando comenzó la pandemia de coronavirus y fue atacado y prendida fuego su casa por sus propios vecinos. También le robaron su auto.

Aunque muchos lloran ahora su partida, en junio del año pasado fue atacado salvajemente por un grupo de vecinos que, además de golpearlo, prendieron fuego su casa y robaron su automóvil por el simple hecho de haberse contagiado de Covid-19.

“Nunca se pudo recuperar de aquel rechazo social”, aseguró Miguel Porro, padre del enfermero a LM Neuquén. Y agregó: “En realidad, desde aquel día, no pudo volver a dormir bien. Trabajaba durante el día y a la noche se acostaba, pero no podía conciliar el sueño. Sufrió mucho e iba a laburar casi sin dormir”.

El hombre indicó que la terrible situación que vivió su hijo lo acompañó durante el último año hasta que su cuerpo “no aguantó” más y murió de un paro cardíaco.

“Andate porque sos un caso positivo y te vamos a quemar la casa. No queremos gente como vos acá en el barrio”, lo increpó un vecino por la calle.

“Fueron días duros”, manifestó Miguel tras remarcar que, además del ataque de los vecinos, Daniel tuvo que soportar otras penurias porque en el trabajo “le soltaron la mano” y lo echaron. Y aunque con el tiempo consiguió un nuevo puesto en otro centro de salud, no pudo olvidar el traumático incidente que había sufrido.

A mediados de 2020, Daniel Porro fue golpeado salvajemente por un grupo de vecinos que además prendieron fuego su casa y robaron su automóvil.

El pasado 4 de julio, Daniel fue a la casa de su madre para dormir y se acostó a descansar, pero en mitad de la noche su corazón se detuvo. “Uno de sus hermanos pasó por la habitación y ya estaba muerto”, contó su papá, conmocionado.

Las imágenes del enfermero y su guitarra se viralizaron de manera inmediata y varios usuarios celebraron el arte del hombre que puso la salud de los demás por delante de la propia.

El ataque de sus vecinos

Las amenazas contra Daniel empezaron a mediados de junio de 2020, cuando debió ser aislado por haberse contagiado de Covid-19. Al principio, estuvo encerrado en su casa, y luego fue trasladado al hospital Bouquet Roldán, donde lo dieron de alta a los 14 días con hisopado negativo.

Sobre el episodio violento que vivió, en su momento relató: “Me decían que me vaya del barrio porque tenía coronavirus. No solo no tengo porque cumplí con el aislamiento, sino que me quemaron la casa y me robaron el auto”.

Los incidentes comenzaron cuando un vecino lo increpó en la calle: “Andate porque sos un caso positivo y te vamos a quemar la casa. No queremos gente como vos acá en el barrio”.

“Me golpearon por todos lados entre varias personas y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital. Me llevaron el auto, directamente me lo robaron y una vez que estaba en el hospital me prendieron fuego adentro de mi casa”, manifestó el enfermero en aquella oportunidad.

Daniel, el enfermero que ofrendó su propia vida para los demás, murió contrariado por esa realidad brutal y casi insondable que impera en estos tiempos de superlativa ignorancia.-

Infocom.ar, con información de LM Neuquén