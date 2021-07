(VIDEO) Cayó el estafador de la virulana

07 JUL – El dueño de un restaurante en Núñez, Gabriel I., fue quien logró rescatarse a tiempo y no caer en otra de las trampas del “estafador de la virulana”, un hombre de 60 años que se dedica a robar dinero a restaurantes y bares de la zona.

Se trata de Alejandro Daniel Comesaña (60), el estafador conocido por usar un trozo de virulana que supuestamente encontraba en los alimentos.

Todo comenzó cuando recibió un llamado de parte de su encargada donde le contaba que había un cliente “muy nervioso, que quería romper todo” . “¿Dijo algo relacionado a una virulana?” , le respondió. Ante el sí de su empleada, llamó a la Policía y se dirigió al lugar.

A Gabriel le cayó la ficha cuando recordó la existencia de un grupo de Facebook donde había historias similares con el mismo protagonista. Narraciones en donde éste ingresaba a los locales, proponía una queja por recibir la comida en mal estado y buscaba una pequeña indemnización por lo sucedido. “$ 4.000 ó $ 5.000 y se iba.

Muchos le han llegado a pagar para evitar que la situación perjudicara al resto de los clientes ” , indicó, quien cayó a su restaurante con los efectivos policiales y lograron sacar los antecedentes del criminal a la luz.

La desenmascarada fue un proceso arduo. Al principio, cuando Gabriel arribó al restaurante con la Policía, Comesaña seguía persistiendo en su queja.

“Explicó que la noche anterior su esposa compró algunos combos y que uno de sus nietos se atragantó con un pedacito de virulana. Lo exhibía en una de sus manos. Que también tuvieron que ir a la guardia, hacer una tomografía, comprarle medicamentos. Exigía que le devolvieran lo que había consumido y los gastos ocasionados ” , contó Gabriel.

“Cuando le pedimos el ticket de compra no lo tenía. Entonces ingresó la Policía y requirió sus datos. Al constatar el nombre, DNI y el domicilio aportado comprobaron que era falso. Él no llevaba su documento. La Policía le explica que para hacer una denuncia tenía que tener el ticket y el DNI. Luego volvieron a preguntarle y dijo la verdad. Aportó los datos correctos y salió a la luz toda la historia y sus antecedentes ” , agregó.

Las cámaras de seguridad registraron la escena donde el estafador le mostraba el pedacito de virulana a la encargada del restaurante de Núñez.

Las fuentes policiales constataron que trabajó el personal de la Comisaría Vecinal 13 B en el caso. Sin embargo, Alejandro Daniel Comesaña (nombre real del estafador) no fue arrestado ya que al no contar con el ticket, no pudo concluir su estafa y por ende Gabriel no lo denunció.

“Me di cuenta que me quiso robar el estafador de la virulana. Descubrí lo mismo en Concordia (Entre Ríos) y que la dueña de ese comercio lo encontró tiempo después en un shopping de la provincia de Buenos Aires. El video está en YouTube ” , manifestó Gabriel.

“Me di cuenta que me quiso robar el estafador de la virulana. Descubrí lo mismo en Concordia (Entre Ríos) y que la dueña de ese comercio lo encontró tiempo después en un shopping de la provincia de Buenos Aires. El video está en YouTube ” , manifestó Gabriel.

Recordemos que esto ocurrió el 16 de julio. Una de sus víctimas de Concordia logró identificarlo en Unicenter Shopping , llamó a seguridad, lo obligó a devolver el dinero y le hizo pedir perdón a los comerciantes estafados de Entre Ríos .

Comesaña, demorado en ese momento por dos policías, miró la cámara y respondió: “Pido disculpas a la gente de Concordia, Federación y alrededores. Soy un boludo ” . Pero a pesar de todo, luego de esas palabras siguió con su labor.

En otra ocasión fue visto en una pescadería, donde un video lo exhibe entregándole al vendedor una porción de virulana: aquel día logró su cometido y se retiró con dinero en efectivo en el bolsillo.

Así operaba el estafador:

Infocom.ar, con información de Crónica