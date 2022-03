(VIDEO) Continúa el misterio de la mujer desaparecida en La Matanza: qué dijo su pareja

25 MAR – ISIDRO CASANOVA – Claudia Díaz está desaparecida desde el 15 de marzo y se encontraba cursando un embarazo de riesgo. Salió de su casa con lo puesto y su familia no supo más nada de ella. Gaetano Testa, la pareja de Claudia habló con los medios y está desesperado por encontrarla.

Tal como informamos ayer → acá, todavía no hay pistas para encontrar a Claudia, una mujer de 52 años que se encuentra desaparecida desde el martes 15 de marzo. «No hay pistas, es como buscar a ciegas«, aseguró la pareja.

Consternado, Gaetano contó que volvió a salir a buscarla este jueves, como hace desde hace varios días, y regresó al Paroissien, entre otros hospitales. Incluso, relató, llegó a un hogar donde albergan mujeres en situación de calle. No tuvo éxito. Hoy extenderá la búsqueda a otras localidades de la zona oeste del conurbano, agregó.

«Estaba incomunicada porque el celular de ella lo tenía yo», dice el hombre que vive junto a ella en la localidad bonaerense de Isidro Casanova. «Mi hija está esperanzada de que la vamos a encontrar», agregó.

En el siguiente video, se expresó más en detalle sobre el caso que mantiene en vilo a sus familiares y a la sociedad toda.

VIDEO:

Al momento de ausentarse, Claudia vestía un pantalón color negro 3/4, remera oscura, zapatillas azul y verde, y un morral. Es de contextura física mediana 1.58 metros de estatura, de tez trigueña, cabello castaño oscuro corto, ojos marrón. No posee problemas de salud, ni adicciones, NO posee celular, No posee redes sociales.

En caso de haberla visto o tener información sobre su paradero, llamar al 911 o comunicarse al 11-6507-8180 o al 0800-999-7272 (PARÁ).

Interviene la Fiscalía N° 6, a cargo de la Dra. Mariana Soggio, del departamento judicial de La Matanza.-

