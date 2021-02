(VIDEO) DELIVERY ES ASALTADO Y GOLPEADO POR DELINCUENTES PARA ROBARLE LA MOTO

LA MATANZA 16 FEB – LOMAS DEL MIRADOR: EN ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS DE PANDEMIA, LOS TRABAJADORES DE DELIVERY SON PRESA FÁCIL DE LOS DELINCUENTES. EN ESTE CASO, LO TERMINAN GOLPEANDO EN EL ROSTRO PARA ROBARLE LA MOTO.

Sucedió ayer lunes pasadas las 21:30 hs. en Dr. Enrique Eizaguirre al 400, localidad de Lomas del Mirador, Pdo. de La Matanza.

Dos sujetos que venían de a pie advierten la llegada del delivery que arribaba con un pedido para un domicilio. A medida que se acercan en un instante se le abalanzan sorprendiendo a la víctima y revelando sus verdaderas intenciones.

Tras golpearlo en el rostro y en la cabeza, huyen con el motovehículo del lugar.

Esto es lo que sucede en uno de los distritos más populosos e inseguros del conurbano, y aparentemente no hay perspectivas de que algo cambie, ya que -según afirman los vecinos consultados- “no vemos patrulleros recorriendo… y los móviles nuevos que presentaron en plaza San Justo hace unas semanas en un acto simbólico el intendente Espinoza, el ministro de seguridad Berni y el gobernador Kicillof, quedaron sólo en eso, algo simbólico”.

En ese sentido, nos comentaba otro vecino que prefirió no dar su nombre: “La entrega de patrulleros fue una pantomima, una puesta en escena… y los ciudadanos no somos tontos, queremos realidades, no fantasías”, terminó diciendo.

FTE: INFOCOM LA MATANZA