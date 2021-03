(VIDEO) DETIENEN EN CASANOVA A SUJETO ACUSADO DE ABUSAR DE NENA DE 7 AÑOS

LA MATANZA – ISIDRO CASANOVA 29 MAR – DETIENEN A SUJETO ACUSADO DE ABUSO SEXUAL CONTRA UNA MENOR DE 7 AÑOS | @Infocom La Matanza

Efectivos de la CRÍA. 6TA. ESTE SAN ALBERTO detuvieron hace pocas horas a EZEQUIEL JONATHAN S. (apodado EXE) de 35 años de edad, por estar imputado del delito de abuso sexual contra una menor de 7 años.

El aberrante hecho se habría cometido cuando la menor estuvo en la pileta del acusado hace un mes atrás.

Su madre fue quien alertó a las autoridades habiendo escuchado el relato de parte de la nena que le contó lo que “EXE” le había hecho:

“…hace un mes cuando nos metimos a la pileta del vecino Ezequiel con mis hermanos, me llamó a entrar a la casa, después me tiró a la cama, me bajó la bombacha y me tocó por todos lados de mi cuerpo… me dijo que no te diga nada”. (Sic).

Ante sus dichos, la madre trasladó a la niña al Hospital de Niños de San Justo, donde la contuvieron y luego de asistir a su hija, le informaron que debía realizar la denuncia de inmediato por Abuso Sexual infantil.

Luego de presentarse en la dependencia policial se le dio contención, asesoramiento y se la trasladó a Cría. de la Mujer y flia. a los fines de ser asistida en el Gabinete Interdisciplinario y actuar en consecuencia.

“Hace un mes cuando nos metimos a la pileta del vecino Exequiel con mis hermanos, me llamó a entrar a la casa, después me tiró a la cama, me bajó la bombacha y me tocó por todos lados de mi cuerpo, me dijo que no te diga nada” (Sic).

Tras darse a conocer el suceso, la denunciante, conjuntamente con algunos vecinos, concurrieron a la vivienda del imputado, exaltados y solicitando justicia.

Ante ello, directamente el jefe de dependencia de San Alberto, Crio. Martínez Javier, junto a personal del GTO a su cargo y Comando Centro, procedieron a la aprehensión del acusado, procedimiento que fue avalado por el fiscal interviniente, Dr. Brogna de la UFI ESPECIALIZADA en ABUSO SEXUAL solicitando actuaciones de rigor y el posterior traslado del detenido a sede de fiscalía.-

FTE: INFOCOM LA MATANZA