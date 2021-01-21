(VIDEO) EL MOTOCHORRO DE CADA DÍA EN LA MATANZA
LA MATANZA 21 ENE. UNA MUJER TUVO QUE ENTREGARLE SUS PERTENENCIAS AL DELINCUENTE PARA NO RECIBIR UN DISPARO.
Ocurrió hoy jueves pasado el mediodía, en M. Ibarrola y Cnel. Pringles, localidad de La Tablada.
Así lo manifestaba una amiga de la víctima en redes sociales: “ESTE HIJO DE PUTA LE ACABA DE ROBAR A MI AMIGA, ADJUNTO FOTO Y VIDEO PARA QUE VEAN LA MOTO, TENGAN CUIDADO!EN CORONEL PRINGLES E IBARROLA! SI LO VEN ALERTAR!”
ESTO ES COMÚN EN LA MATANZA, AUNQUE EL MINISTRO DE SEGURIDAD, SERGIO BERNI, AFIRME QUE “EL DELITO BAJÓ HASTA UN 30% Y TODO ES PRODUCTO DE LA TECNOLOGÍA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD QUE VISIBILIZAN LOS HECHOS”.
FTE: INFOCOM LA MATANZA