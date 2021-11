(VIDEO) «Las mecheras del Chandon» fueron grabadas en supermercado de La Matanza

25 NOV – ISIDRO CASANOVA – Dos ladronas fueron captadas robando botellas de Champagne en un supermercado de la localidad de Isidro Casanova. El dueño del establecimiento descubrió recién hoy la grabación y quedó indignado: «Esto no es hambre».

Ayer miércoles, minutos antes de las 21:00, las cámaras instaladas en un local comercial en adyacencias a Av. República de Portugal de la mencionada localidad del Pdo. de La Matanza, captaron el momento en que dos mujeres, una morocha y otra de pelo claro, simulando ser clientas, robaron al menos dos botellas de champán, ocultándolas debajo de sus faldas.

Traían calzas debajo de sus polleras para sostener el ‘botín’.

Señaló el dueño que quedó impactado por la rapidez y forma de actuar de las mecheras, que sólo logró detectar el ilícito a través de las grabaciones.

Además de los 2 Chandon, que valen 1.090 pesos cada uno, robaron 1 quitamanchas que vale… 150 pesos. «Esto no es hambre», expresó indignado el titular del local a infocom.ar al enviar el material.

Y agregó: «Si me piden comida o leche para sus hijos les doy, no tengo problema, pero esto me supera… da mucha bronca». terminó señalando.

Además, de acuerdo a su testimonio y tras viralizar los videos entre los grupos de Whatsapp de comerciantes de la zona, dijo que ninguno llegó a reconocer a las ladronas o que hayan sido vistas en sus locales; no obstante, indicaron, las imágenes les servirán para estar atentos.-

VIDEO:

Infocom.ar