(VIDEO) NUEVAS TOMAS DE TIERRAS EN LA MATANZA

LA MATANZA 04 MAY – En las últimas horas, en la localidad de La Tablada, se dieron nuevos intentos de tomas de terrenos y tuvo que intervenir la policía para el desalojo.

Según testigos, los asentamientos se dieron en cercanías de la estación Tablada del ferrocarril Roca, en los terrenos pertenecientes al playón de maniobras. Las vías y la estación se ubican en cercanías de la avenida Crovara, importante arteria vial de la zona.

También en Rafael Castillo

En la calle Sixto Fajardo y la RP1001 los vecinos denunciaron a INFOCOM la usurpación por parte de desconocidos, de un sector en donde los mismos vecinos había refaccionado para brindarles a los chicos un lugar de esparcimiento, ya que se encontraba abandonado.

En estos momentos -según mencionan- los mismos lugareños se estaban organizando para desalojarlos, si la policía no actuaba.

Miradas de una Argentina Rota

“Si venís de CABA y lograste sortear los piquetes del mini gobernador Kicillof, llegás a La Matanza-Avanza-Corazón de la Provincia.

Con suerte de que no te haya interceptado ningún motochorro, llegás a la Matanza y entonces te encontrás con esto. El municipio del Patrón de Estancia, don Fernando Espinoza ocupado en levantar Granjas de votos.. para asegurarse el puesto.

Es el modus operandi de esta clase política que no pierde ocasión para especular con la necesidad de la gente humilde.

Esto no es nuevo. Desde antes de Cristo que si no sos dueño de una Propiedad no tenés Libertad. No podés defender tu derecho a opinar o pensar distinto, o lo perdés todo.

Y la dependencia con el poder es una relación tóxica, el poder siempre se impone y genera autocensura, silencio, opresión y la pérdida de tu dignidad.

“El que tiene plata, tiene en el bolsillo a los que no la tienen”.

Por eso hay que luchar por la propiedad privada, sin dádivas. El Trabajo es dignidad y Libertad. Son a lo que le temen los corruptos, tu propiedad y Libertad es el poder, el agua bendita para los dráculas que están en los gobiernos que nos chupan la sangre. “El que tiene plata, tiene en el bolsillo a los que no la tienen”.

Nunca van a entregar un sólo título de propiedad válido: es la garantía de tenerlos siempre en el interior de sus sucios bolsillos”.-

INFOCOM LA MATANZA