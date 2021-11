(VIDEO) Obras que no se ven, propaganda, y la indignación de los vecinos de La Matanza

04 NOV – LA MATANZA – En los últimos días fueron entregados casa por casa unos folletos de campaña pertenecientes al Frente de Todos, espacio al cual pertenece el actual intendente Fernando Espinoza, en donde se muestran grandes obras que, según el municipio, ya cuentan y disfrutan los habitantes de la Matanza. Pero parece que esto no es tan así.

La gente se pregunta sobre los anuncios de campaña y las promesas que llegan mediante folletería a sus domicilios. En los comentarios volcados en redes sociales, la gente que ha recibido dichos folletos declara no saber dónde están las Megaobras anunciadas hace más de un año.

Por ejemplo, se preguntan «dónde están las 40 mil luces LED, los 1500 nuevos agentes de policía, o las 2.000 cámaras y alarmas».

En ese sentido, también se han detectado que algunas de las imágenes utilizadas en la publicación entregada (a todo color en papel satinado) directamente no existen o han sido programadas a futuro, aunque eso no está aclarado. Además se observa que se trata de imágenes creadas por computadora.

En el folleto anuncia que se invirtió una suma de $ 3.000 millones para los «nuevos túneles», pero la imagen corresponde a una creación de computadora.

Es el caso de los «nuevos túneles», el folleto anuncia: «Invertimos 3.000 millones de pesos en nuevos túneles bajo nivel en las vías del FF.CC Belgrano Sur…», pero la imagen utilizada está creada de forma virtual y no hay referencia alguna a que la obra sea parte de algún plan a futuro.

Imagen 3D creada por computadora en los folletos del municipio de La Matanza.

En cambio, en la página web del municipio (ver) se anuncia: «VIERNES 13 DE AGOSTO 2021 – La obra, que contará con una inversión de 1.520 millones de pesos se enmarca en el Plan de Modernización del transporte impulsado por el Gobierno Nacional, beneficiará a más de 600.000 habitantes, permitirá dinamizar el flujo vehicular, brindará más seguridad a las y los ciudadanos y generará más de 200 puestos de trabajo en el distrito…», según indica la publicación en la web.

Obras anunciadas hace más de un año:

Otra de las obras anunciadas la encontramos en la web del diario Clarín (ver) de una publicación del 4 de noviembre del 2020 donde explicaban que:

«A lo largo de 39 cuadras, el centro de Laferrere tendrá un gran cambio de fisonomía en cuestión de meses, que impactará en el tránsito tanto vehicular como peatonal. Construirán tres túneles que descomprimirán algunos pasos a nivel del Belgrano Sur, unirán el Norte y Sur en esa localidad de La Matanza pero también cambiará la circulación sobre un importante tramo de la ruta 21. Y además, el plan de obras anunciado por el Ministerio de Transporte de Nación incluye otros dos túneles en el centro de González Catán, también para descomprimir el tránsito y mejorar la seguridad vial.». La imagen utilizada también se trata de una creación de computadora.

Imágenes por computadora de obras que están programadas

Un video de los vecinos

En ese sentido, se ha difundido en grupos vecinales, un video que hace referencia a todos estos contrastes de la realidad:

Conclusiones

Los vecinos de La Matanza no quieren más relatos ni fantasías. La incongruencia de los políticos, la desfachatez cuando, entre otras cosas, hablan de inseguridad afirmando que «bajó un 20%» (sic) causa indignación.

La gente no quiere más promesas de campaña ni festivales de la alegría, ni que los traten de convencer con folletos. La falta de obras y los anegamientos en los barrios son tan reales como las lágrimas de los familiares víctimas de la inseguridad, y no bajan tan rápido como algunos políticos quisieran.-

