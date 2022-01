(VIDEO) Periodista de Canal 9 se desmaya en vivo mientras hacía un móvil

13 ENE – Un periodista se desmayó en vivo mientras hacía un móvil y debió ser hospitalizado: habría sufrido un golpe de calor.

Se trata de Carlos Ferrara, quien rápidamente fue trasladado al Ramos Mejía y se encuentra “estable” según informaron sus compañeros. La palabra de Claudio Pérez, el conductor del noticiero, a Teleshow.

“Perdón Claudio”, interrumpió el camarógrafo de Telenueve al mediodía a Claudio Pérez, de inmediato se pudo ver la imagen de Carlos Ferrara, el movilero del ciclo que estaba hablando sobre los testeos de coronavirus en el teatro Colón, desmayado boca abajo en el piso. Rápido de reflejos, el conductor cerró el tema comentando que estaba junto a un puesto médico, que pronto lo atenderían y, en medio de la confusión, pidió un corte.

Según compañeros del canal le contaron a Teleshow, el periodista fue trasladado rápidamente al hospital Ramos Mejía en el barrio de San Cristobal y está estable. “Le están haciendo una tomografía porque puede ser que venga por el lado cerebrovascular pero esta estable, signos vitales normales y satura bien”, explicaron y agregaron que “está mejor” aunque aún no se sabe qué le pasó.

Ante la preocupación de los televidentes, desde la cuenta de Twitter del canal escribieron: “Queremos llevar tranquilidad sobre la salud de nuestro compañero, el periodista Carlos Ferrara, quién sufrió una descompensación al aire y fue asistido por el SAME”.

Al regresar del corte, Pérez explicó: “Lo primero que queremos decir es que estábamos esperando la confirmación de que lo estaban atendiendo. Tuvo una pequeña descompensación pero afortunadamente, ahí no más, a un minuto y medio, estaba gente del SAME que ya lo está atendiendo y controlando”.

En diálogo con este sitio, el conductor quien apenas terminó el noticiero fue a la institución médica a acompañar a su colega, agregó: “Está bien, lo están controlando, con una tomografía se descartó cualquier cosa grave y lo está acompañando el médico del canal. Me dice que no hay nada porque preocuparse, por suerte no es nada grave”. Aunque los médicos continúan revisándolo, el periodista ya reaccionó y se pudo poner en contacto con su familia para llevarles tranquilidad.

No es la primera vez que él mismo se convierte en noticia. En noviembre del 2020, mientras estaba cubriendo la despedida a Diego Maradona en la 9 de Julio, Ferrara había resultado herido tras recibir un piedrazo que le ocasionó un corte en la ceja derecha luego de quedar en medio de los enfrentamientos entre la policía y los fanáticos. En aquel momento también lo había socorrido el SAME y trasladado al Hospital Argerich, aunque el hecho no requirió internación ni mayores cuidados.

De perfil bajo, incluso tiene su cuenta de Instagram cerrada para que la puedan ver solo sus amigos, se define en las redes como periodista y fotógrafo. “Contar historias es mi obsesión”, dice. Además, cuenta que le encanta viajar “para crecer” y que es actor. Aunque sin dudas, en su currículum lo más importante sea lo que dejó para lo último: “Esposo de Lorena y papá de Luz y Vera”.

“Pobre, que se recupere pronto” y “Qué bueno que está mejor, pobre Carlos” fueron algunos de los comentarios que los usuarios de Twitter hicieron, mientras que otros destacaron que con el calor, cuando el termómetro superaba los 30 grados al mediodía y a pleno rayo de sol, él estaba trabajando en la calle con camisa de manga larga, pantalón largo, medias y zapatos cerrados.-