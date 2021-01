(VIDEO) ROBAN MEDIDORES DE GAS EN LA MATANZA

LA MATANZA 21 ENE. – GRAN PARTE DEL PDO. DE LA MATANZA VIENE SUFRIENDO UNA CANTIDAD CRECIENTE DE HECHOS DELICTIVOS, EN ESTE CASO EL ROBO DE LOS MEDIDORES DE GAS.

La siguiente secuencia sucedió ayer miércoles en la localidad de Lomas Del Mirador, calle Vito D. Sabia al 3700, a una cuadra de Av. Gral. Paz.

Finalmente el delincuente no pudo concretar el robo, pero dejó sin suministro de gas a la familia, que así lo expresaba con indignación en redes sociales:

“Buenas noches quiero escrachar a este h d p que me quiso robar el medidor de mi domicilio y me dejo sin gas.. Estoy realmente indignada x q al h d p le importo un carajo dejarme sin gas.. la verdad q no se puede seguir viviendo así… Compartan para q se le vea la cara a este h d p” – dijo.

FTE: INFOCOM LA MATANZA