(VIDEO) Robo a panadería en San Justo: «Además de la plata se llevaron los canastos con cuernitos y pastafrolas»

05 JUN – LA MATANZA – El asalto a una panadería situada a metros del centro comercial de San Justo revela el nivel de impotencia de los comerciantes ante la ola de robos en la zona.

De acuerdo con el testimonio de la dueña de un local de panadería ubicado en la calle Arieta y Mármol, de la mencionada localidad de San Justo, La Matanza, el pasado domingo 15 de mayo, minutos antes de las 9 sufrió un asalto perpetrado por dos peligrosos sujetos armados que ingresaron a su comercio simulando ser compradores.

La cámara de seguridad de una vivienda cercana captó el momento cuando los ladrones ingresaron al establecimiento al ver que terminaba de salir un cliente.

Ya en el interior, extrajeron sus armas y apuntaron a la dueña, amenazándola de muerte si no les entregaba el dinero. Ante eso, la mujer, en estado de terror al ver que le estaban apuntando con un arma directamente al rostro, les entregó toda la recaudación, en tanto uno de los malvivientes ingresó al sector donde guardaba sus pertenencias sustrayendo una cartera, un celular, y en el camino se alzó con un canasto de cuernitos y pastafrolas.

Finalmente ambos marginales abandonaron la panadería para darse a la fuga con el ‘botín’.

La inseguridad en San Justo

Por otra parte, al tomar conocimiento del hecho, matanza.info se puso en contacto con el representante de los comerciantes de San Justo, Damián Santostefano, para preguntarle cómo se vive la inseguridad en la zona.

Dijo entre otras cosas que: «lo que debemos saber es que la inseguridad en San Justo nunca disminuyó, al contrario, está en aumento. Lo que sucede es que hay hechos que no se visibilizan porque la gente no puede perder tres horas en la comisaría para radicar una denuncia, entonces no lo hacen, prefieren atender su local porque de eso viven», aseguró.

En ese sentido, confirmó que la vigilancia policial entre calles prácticamente no existe, «se ve personal uniformado en las inmediaciones de la plaza, frente al palacio municipal, pero basta sólo alejarse unas cuadras y es tierra de nadie, cualquiera puede entrar con un arma a un comercio, asaltarlo e irse sin que nadie se entere, como le pasó a esta vecina comerciante de muchos años».

Uno de los ladrones al escapar, robó un canasto con cuernitos y pastafrolas

Y prosiguió: «Nosotros estamos nucleados en la agrupación «Juntos Somos Más» y desde ese espacio venimos bregando para que se instalen cámaras pero que sean de vigilancia, no de fotomultas… el intendente Fernando Espinoza parecería que sólo piensa en recaudar, pero el dinero no parece destinarse a cosas importantes como seguridad o barrido y limpieza, porque también hay que decirlo, hay una tremenda desidia en ese tema, con acumulación de residuos por todos lados, realmente no quisiera imaginar cómo estarán otras localidades más alejadas, pero es evidente que no hay gestión de gobierno: el Sr. intendente sólo aparece en spots de publicidad, nunca lo vemos caminar por las calles, está alejado de la gente y sus problemas, así no es posible gestionar», culminó Santostefano.-

