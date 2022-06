(VIDEO) Robo piraña a dos maestras: uno de los delincuentes de unos 12 años estaba armado con un revólver

08 JUN – ISIDRO CASANOVA – Se registró un violento asalto a una directora y a la representante legal de un jardín de infantes. El hecho fue perpetrado por siete precoces delincuentes. Les pegaron, sustrajeron sus vehículos y se dieron a la fuga. El hecho quedó registrado en un video.

El brutal ataque sucedió el lunes pasado, minutos después de las 17 hs enfrente del «Jardín Maternal Comunitario Entresueños», sito en calle Juan B. Justo 555, de la localidad de Isidro Casanova, Pdo. de La Matanza.

De acuerdo a las imágenes captadas por cámaras de seguridad, allí se logra observar cómo la banda de agresores de no más de 15 años de edad y uno más pequeño de unos 12 años, se desplazaba a pie en dos grupos, en tanto las docentes salían del establecimiento educativo y se aprestaban a subir a sus respectivos vehículos.

En esas circunstancias, ambas víctimas fueron abordadas por los delincuentes, las amenazaron con un arma de fuego (que portaba el menor de 12 años) propinándoles golpes mientras les exigían la entrega de sus pertenencias y las llaves de los rodados.

Según el testimonio de una de las víctimas a un medio televisivo, le entregó a uno de los delincuentes la tarjeta que accionaba el encendido del auto, pero éste interpretó que lo estaba engañando y la arrojó al piso de un empujón, mientras que desde el suelo la mujer le trataba de hacer entender que debía utilizar dicha tarjeta para encender el auto.

«Estábamos cargando nuestras cosas cuando de repente, como arañas, aparecieron siete personas. Yo ya estaba dentro del auto por cerrar la puerta. Me tironean, me sacan mal, me hacen una fisura en la costilla y me piden la llave«, detalló la directora.

Las docentes salían del Jardín tras finalizar su jornada y fueron asaltadas por la banda de delincuentes.

Y continuó: «al mismo tiempo se metieron otros tres en el auto de mi compañera Celia y se fueron. Lo llamativo es que eran muy jovencitos todos , y uno de los más chiquitos estaba armado», relató la docente.

Finalmente los precoces forajidos lograron poner en marcha los vehículos para huir velozmente del lugar.

VIDEO:

Por otra parte, uno de los testigos contactados relató a infocom.ar que ese mismo día lunes se registraron en la dependencia policial al menos diez robos de automotor en la misma zona.

Se espera que a través de la difusión de las imágenes se pueda reconocer a los asaltantes y obtener algún dato que contribuya a su captura y además recuperar los autos sustraídos.-

