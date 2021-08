(VIDEO) Una mujer fue atacada por tres perros y quedó con graves heridas

25 AGO – SAN MARTÍN – La mujer llevaba pizza en un tupper. Se dirigía al hospital donde trabaja en el área de registro. Pero cuando llegó, ingresó por la guardia: había sido atacada brutalmente por tres perros cruza con pitbull, una raza considerada “potencialmente peligrosa” por el Gobierno bonaerense.

En comunicación con el canal Telefe Noticias, Marcela explicó que “traté de quedarme de pie para que no me lastimen la cara y el cuello”.

“No me quería caer para que no fuera peor”, agregó la víctima de los perros, que trabaja en el mismo nosocomio donde le brindaron los primeros auxilios.

“Te pido disculpas, Marcela. Los perros ya fueron trasladados por Zoonosis”, le dijo Julia, madre del dueño de la casa donde estaban los perros. Y le ofreció ayuda, pero el tratamiento está cubierto por la ART de Marcela.

Los hijos de Marcela hicieron la denuncia y el martes Zoonosis se llevó a los animales. “Los van a tener 10 días”, le dijeron a Julia, quien expresó que ella no los va a ir a buscar. “Que los sacrifiquen”, lamentó.

“Yo cuido todo el día a mi nieta de 4 años. Los padres trabajan todo el día. No me puedo ocupar de los perros”, añadió. “Los perros no eran así. Pero en el último mes atacaron a otras dos personas”, dijo Julia.

Así fue el ataque de los perros:

🔻 Este lunes, la negligencia del dueño de los animales terminó siendo las heridas de una vecina de San Martín: tres perros atacaron a una mujer que volvía a su casahttps://t.co/ePI6JCTw1X pic.twitter.com/7Dw4wSdhXW — Opinión Frontal (@OpinionFrontal) August 25, 2021

Marcela está en reposo en su casa, donde deberá permanecer por varios días. Los médicos evalúan cirugías reparadoras.-

Fte: Telefé