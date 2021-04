(VIDEO) Vecina increpó a policías por no acudir a un robo a sólo 200 metros de la comisaría

LA MATANZA 26 ABR – UNA VECINA DE VILLA LUZURIAGA FUE A BUSCAR A LA POLICÍA A LA COMISARÍA, PORQUE NO LE BRINDABAN ASISTENCIA EN MEDIO DE UN ROBO.

Una vecina, que sufrió el asalto a su local, realizó hoy una denuncia pública contra la CRÍA. OESTE 3RA. de Villa Luzuriaga, La Matanza.

De esa forma, la usuaria “Miica Zapata” se manifestó mediante un video que subió a la red social Facebook (https://www.facebook.com/100014554020762/videos/1072364666591991/) y se despachaba con la misma ofuscación e indignación del video:

“Tengo que escrachar a la comisaría 3 de Villa Luzuriaga ubicada en Garibaldi y Almafuerte. A las 18.00 me entraron a mi local que queda en Triunvirato y Almafuerte armados a robar… viví un momento horrible… la comisaría queda a 2 cuadras… llamaban todos los vecinos, tardaron una hora y media en venir… yo con un ataque de nervios que me decía que me iba a martillar .. le rogaba x mi bebé. Así estaban laburando los policías porque es ZONA LIBERADA LUZURIAGA HACEN LO QUE QUIEREN”.

Después de su publicación, otros usuarios también comenzaron a reflejar sus propias experiencias, como el caso de la usuaria “Natalia Gomez“ que dijo:

En ese mismo sentido, el grueso de los comentaristas opinaba de forma bastante similar, reprochando la actitud de los efectivos de esa dependencia policial, a la vez que felicitaba a la vecina por su actitud y valentía.

Cabe señalar que, lo que también causó indignación, fue ver a las unidades de patrulla estacionadas en la puerta de la comisaría, contrastando con el siempre y habitual argumento de que “no tenemos patrulleros disponibles”.-

INFOCOM LA MATANZA