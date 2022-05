(VIDEO) Vecino cansado de la inseguridad le voló literalmente la cabeza de un escopetazo a presunto ladrón

ATENCIÓN: Imágenes sensibles.

15 MAY – TUCUMÁN – «La ley de la escopeta». Una dramática ejecución en plena calle ocurrió en un barrio tucumano. El supuesto ladrón Ariel Melián de 28 años, venía en un carro junto a su mujer y recibió un disparo en la cabeza. Su asesino, un hombre de 74 años, se entregó poco después.

El video de un dramático «fusilamiento» en plena calle en un barrio de Tucumán se viralizó este fin de semana: allí se ve a un sujeto esperando el paso de un carro en la zona sur de la capital provincial, cuando se aproxima ese carro con un hombre y una mujer les sale al cruce, les grita algo y, sin más, le dispara con una escopeta a Ariel Melián, de 28 años, matándolo en el acto.

Las razones de semejante salvajismo no están claras todavía, si se sabe que el asesino fue identificado por la policía y testigos como Miguel Cajal, que tiene 74 años y sería ex combatiente de Malvinas. Se entregó más tarde a la policía, cuando su casa vivienda estaba siendo atacada por amigos y familiares de Melián, que también querían hacer justicia por mano propia. En las primeras declaraciones a los uniformados, Cajal les habría dicho que asesinó a Melián porque este, días atrás, «le había robado una moto».

Los investigadores no pudieron corroborar ese dato porque no hay denuncia del presunto robo, aunque no descartan que haya ocurrido. Sucede que en la candente inseguridad que se vive en Tucumán, como en tantas zonas del país, muchas las víctimas de robos no llevan el caso a la policía, lo consideran «una pérdida de tiempo que no sirve para nada».

Las imágenes que se viralizaron muestra como el carro de tracción a sangre con Melian y su mujer viene por la Avenida Alem, y antes de llegar a la esquina de López Mañan, en la zona sur de la capital tucumana, desde la vereda se ve correr a Cajal para salirles al cruce.

Cuando Melián amaga detener al caballo de su carro y pararse en el pescante, recibe el disparo mortal:

VIDEO:

#VIDEO Una dramática ejecución en plena calle ocurrió en un barrio #tucumano. El supuesto #ladrón Ariel Melián de 28 años venía en un carro junto a su mujer y recibió un #disparo en la cabeza. Su #asesino un hombre de 74 años se entregó poco después. #Tucuman @Justiciamanopropia pic.twitter.com/XVvnWANLrW — Periodismo Urbano (@TEVEOar) May 15, 2022

Interviene en el caso, que ha conmocionado a la sociedad tucumana, la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale y de Alejandro López Isla. Los especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal y la División Homicidios se encargaron este sábado de las pericias. «No podemos decir nada, falta mucha información y no hacemos conjeturas sobre si se trató o no de una venganza hasta que avancen las investigaciones», señalaron desde ese ámbito.-

Infocom.ar, con información de Perfil y otras fuentes