(VIDEO) Violento intento de entradera en San Justo

07 JUN – Inseguridad total en San Justo: es el tercer robo que sufren en seis meses. Esta vez le gatillaron dos veces a una de las víctimas pero se salvó de milagro.

Un grupo de delincuentes sorprendió el sábado a un empresario cuando salía junto a su hijo y un chofer de la empresa de camiones de grúa de la cual es propietario y en donde además vive desde hace 50 años en la localidad bonaerense de San Justo.

Ese hartazgo de los robos fue evidente en su reacción al ver pasar cerca de ellos al primero de los tres ladrones que los atacaron. “Me di cuenta que me iba a robar y me defendí”, explicó el empresario en diálogo esta mañana con el medio TN.

Como pudieron, a las trompadas y con alguna que otra patada, los tres trabajadores lograron poner en fuga a los asaltantes pero son conscientes de que solamente tuvieron suerte. “Traté de agarrarle el revólver a uno para que no me tire”, relató Carlos -el empresario- sobre ese momento, y completó: “Pero me gatilló dos veces”. La bala no salió, sino ahora podría estar muerto.

“Luché lo que pude, pero ‘El Barba’ desde arriba me salvó”.

“Con una manopla me pegaron en el hígado y tengo una vértebra a la miseria”, contó después la víctima, que cayó al suelo en el forcejeo y aún así le siguieron pegando algunos golpes más antes de escapar. “Luché lo que pude, pero ‘El Barba’ desde arriba me salvó”.

Desde un principio Carlos sospechó que el violento episodio del que habían sido víctimas no fue un hecho de inseguridad al voleo. Después, los videos de una cámara de seguridad le confirmaron la emboscada. “Estuvieron dos horas esperándome”, dijo haciendo alusión a los delincuentes, y aseguró: “Venían a buscar plata”.

Así fue el momento del ataque:

Por su parte, el hijo del empresario también se refirió al traumático momento y habló de la desesperación que sintió al ver a su papá otra vez en el piso mientras le pegaban. “Esta vez nos salió bien, pero la próxima no sabemos si nos dan un tiro o una puñalada”, reflexionó con resignación.-

Infocom.ar con información de TN.